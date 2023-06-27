Економіка

11:45 27.06.2023

Мінвідновлення готує ТЕО тунелів у п'яти областях і думає про національну систему платних доріг

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Мінвідновлення готує ТЕО тунелів у п'яти областях і думає про національну систему платних доріг

Тунелі, побудовані з використанням механізму державно-приватного партнерства для концесії, можуть з'явитися в п'яти областях, наразі готують техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) коштом бюджету, повідомив голова Держагентства відновлення Мустафа Найєм.

"Наразі робимо ТЕО для Дніпропетровської, Київської, Львівської, Одеської та Полтавської областей. Загальна вартість (проєкту – ІФ-У) становитиме майже $6,5 млрд", - сказав він під час круглого столу "Транспорт, логістика та інфраструктура" на полях Конференції з відновлення України (URC) у Лондоні.

Найєм також повідомив, що ще до війни було розпочато роботу над національною системою платних доріг.

"Ми фактично зареєстрували законопроєкт, який дає змогу нам це зробити, і ми розуміємо, як це робити. Я думаю, що це один із найперспективніших проєктів у нашій країні", - зазначив голова Держагентства відновлення.

Згідно з представленою ним презентацією, триває підготовка до розроблення ТЕО, а вартість проєкту оцінюють у $150 млн.

За словами Найєма, вже зараз інтерес до цих проєктів виявляють компанії з Євросоюзу.

Під час цього ж круглого столу віцепрезидент Міжнародної фінансової корпорації (IFC) у Європі, Латинській Америці та Карибському басейні Альфонсо Гарсія Мора (Alfonso Garcia Mora) повідомив, що Міністерство відновлення, Агентство відновлення та IFC на полях конференції у Лондоні підписали меморандум про взаєморозуміння для розвитку системи платних доріг, що, на його думку, стане "критично важливим аспектом".

Раніше повідомлялося, що IFC і Мінвідновлення домовилися продовжити співпрацю для збільшення приватного фінансування реконструкції, зокрема розробленням системи платних доріг.

Теги: #найєм #мінвідновлення #тунелі

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