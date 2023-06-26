Економіка

18:52 26.06.2023

"Метінвест" приєднався до ініціативи ООН з відновлення України

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"Метінвест" приєднався до ініціативи ООН з відновлення України

Гірничо-металургійна група "Метінвест" долучилася до ініціативи ООН із відновлення України та підписала Ukraine Business Compact 2023 - принципи довгострокового сталого економічного оновлення України.

"Ми підтримуємо принципи довгострокового сталого економічного відновлення, які визначив Глобальний договір ООН в Україні. Зараз перемога нашої країни у війні – це ціль номер один, а далі "Метінвест" зробить все від себе залежне, щоб відбудувати державу й зробити її ще кращою. Впевнені, що участь гірничо-металургійної галузі у цьому процесі буде однією з ключових", - зазначив генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков, слова якого наведено в пресрелізі компанії.

При цьому наголошується, що хабом для Ukraine Business Compact 2023, який об'єднав лідерів національної бізнес-спільноти, став Глобальний договір (ГД) ООН в Україні.

У повідомленні уточнюється, що якщо раніше принципи, ініційовані та презентовані на Ukraine Recovery Conference 2023, підписували лише міжнародні компанії, що будуть інвесторами відбудови України, то нині за сприяння ГД ООН в Україні до цього долучаються й українські компанії.

"Ми зібралися в колі сталих бізнесів України створювати екосистему для відбудови країни. А екосистема – це партнерство різних бізнесів, підтримка одне одного, це партнерство з державою, яка чує бізнес і підключає його до питань відновлення. Це також і громадський сектор, який є рушієм змін. Громадський сектор разом із бізнесами зміг переконати британських представників у важливості долучення України до Ukraine Business Compact. І тепер український бізнес стає основою і опорою для залучення міжнародних інвестицій в Україну", - наголосила генеральна директорка ГД ООН в Україні Тетяна Сахарук, слова якої наводить пресслужба.

При цьому, як зазначається, учасники Ukraine Business Compact 2023 зобов'язалися дотримуватися основних принципів підтримки довгострокового сталого економічного відновлення України: інвестувати та працювати стійко, прискорюючи "зелений" перехід; діяти відповідально та посилювати відповідальну ділову практику відповідно до міжнародних стандартів; впроваджувати найкращі практики корпоративного управління; дотримуватися всіх законодавчих та нормативних актів щодо санкцій.

Принципи Ukraine Business Compact 2023 було офіційно презентовано на міжнародній конференції з питань відновлення України Ukraine Recovery Conference 2023, що відбулася в Лондоні 21-22 червня.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Підприємства групи розташовані переважно в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно керують ним.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".

 

Теги: #оон #відновлення #метінвест

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