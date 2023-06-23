Економіка

11:53 23.06.2023

Рівень води в каналі Запорізької ТЕС, що підживлює ставок ЗАЕС, стабільний і вже не залежить від Каховського водосховища

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Рівень води в каналі Запорізької ТЕС, що підживлює ставок ЗАЕС, стабільний і вже не залежить від Каховського водосховища

Рівень води в каналі Запорізької ТЕС залишається стабільним і вже не залежить від рівня води в Каховському водосховищі, повідомило ДП "НАЕК "Енергоатом" у п'ятницю.

"Рівень води в каналі ТЕС, звідки за необхідності підживлюється ставок ЗАЕС, – на рівні 11,15 м. Зауважимо, що протягом останнього часу рівень води в каналі суттєво не падає, його показники вже не залежать від Каховського водосховища", - зазначили в компанії.

Станом на 06:00 23 червня було зафіксовано незначне зниження рівня води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС - він становить 16,60 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.

"Попри підрив російськими окупантами греблі Каховської ГЕС ситуація залишається стабільною та контрольованою", - констатували в НАЕК.

Як нагадали в "Енергоатомі", енергоблоки ЗАЕС не експлуатуються з вересня 2022 року, тож відтоді активного випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається.

Джерело: https://t.me/energoatom_ua/13673

Теги: #енергоатом #заес #каховская_гэс

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