Стратегія розмінування України передбачає очищення 80% забруднених земель за 10 років - Свириденко

Україна ставить за мету за 10 років повернути до продуктивного використання 80% потенційно забруднених мінами та іншими вибухонебезпечними предметами земель, повідомила перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко на Конференції з відновлення України (URC2023) у Лондоні в четвер.

"За оцінками українських експертів, 90% робіт в Україні будуть пов'язані з вивільненням земель і лише близько 10% - з розмінуванням. Тому пропонується серед потенційно забруднених виявляти малозабруднені або незабруднені землі та швидко повертати їх в експлуатацію", - зазначила Свириденко.

Вона уточнила, що в Україні потенційно забруднені 174 тис. кв. км, і мільйони людей перебувають у зоні ризику з моменту початку вторгнення, серйозних втрат зазнав агросектор України.

Перша віцепрем'єр повідомила, що наразі Україна має 3000 саперів і 17 машин для розмінування техніки, однак цього недостатньо для розв'язання проблем. До розмінування залучено також недержавних операторів. Наразі, за її словами, 15 тисяч господарств очищено від вибухонебезпечних предметів.

Свириденко зазначила, що Україна визначила кілька пріоритетів для розмінування інфраструктури, до яких зарахувала критично важливі установи, 17 тис. км ліній електропередач, автошляхи та залізниці, а також гарантування безпеки населення. На третьому і четвертому місці - агроземлі та ліс, додала вона, нагадавши також про необхідність підводного розмінування.

Віцепрем'єр також презентувала основні положення комплексної Стратегії розмінування та пояснила, що розмінування територій із високою щільністю забруднення буде відкладено в часі. Такий підхід дасть змогу швидко повернути у використання значні території.

"У нас є люди та організації, які можуть прискорити процес розмінування. Ми маємо дати їм більше опцій, сертифікацію та покращити їхню техніку, щоб вони могли використовувати її для розмінування і прискорити його", - сказала вона на дискусійній панелі.

За словами Свириденко, український уряд працює над спрощенням акредитації та реєстрації нових операторів, автоматичним визнанням дипломів про освіту та сертифікатів на обладнання, спрощенням імпорту обладнання. Буде забезпечено прозорі підходи до розподілу замовлень на нетехнічні та технічні обстеження і роботи з розмінування. Також обговорюється можливість закупівлі послуг із розмінування через аукціони.

"Ми дивимося на розмінування як на ринок, який потрібно створити і який сам себе регулюватиме", - наголосила віцепрем'єрка.

Свириденко повідомила, що в Україні розглядаються варіанти випуску сільгоспоблігацій для підтримки фермерів, які платять за очищення їхніх земель, інвестиційні моделі попереднього навантаження.

Використання новітніх технологій передбачає використання для обстеження земель дронів і локалізацію виробництва сучасної техніки для розмінування, додала перший віцепрем'єр.

На політичному рівні координацію забезпечуватиме, зокрема, донорська платформа, співголовою якої будуть Україна, ООН та Японія, резюмувала Свириденко.

Згідно з даними ООН на 18 червня, від початку війни від мін та інших вибухонебезпечних пережитків війни загинули 290 і поранені 605 людей.