Єврокомісія виділяє Україні чергові EUR1,5 млрд

Європейська комісія виділяє Україні чергові EUR1,5 млрд макрофінансової допомоги.

Відповідне оголошення на своїй сторінці у твіттері в четвер зробила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Сьогодні ми виділяємо Україні ще 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги. Ми допомагаємо зберегти служби та інфраструктуру України на плаву в її сміливій боротьбі за свободу. Буде ще більше. Ми щойно запропонували постійну фінансову підтримку до 2027 року. Ми робитимемо це так довго, скільки знадобиться", - написала вона.