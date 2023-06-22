Економіка

12:36 22.06.2023

Єврокомісія виділяє Україні чергові EUR1,5 млрд

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Єврокомісія виділяє Україні чергові EUR1,5 млрд

Європейська комісія виділяє Україні чергові EUR1,5 млрд макрофінансової допомоги.

Відповідне оголошення на своїй сторінці у твіттері в четвер зробила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Сьогодні ми виділяємо Україні ще 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги. Ми допомагаємо зберегти служби та інфраструктуру України на плаву в її сміливій боротьбі за свободу. Буде ще більше. Ми щойно запропонували постійну фінансову підтримку до 2027 року. Ми робитимемо це так довго, скільки знадобиться", - написала вона.

Теги: #україна #єврокомісія #фіндопомога

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