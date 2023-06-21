Україні вдалося з початку війни залучити $51 млрд на фінансування бюджету - міністр фінансів

Україні з початку цього року вдалося залучити на фінансування дефіциту держбюджету $20 млрд, а загалом від початку повномасштабної військової агресії - $51 млрд, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко на Конференції з відновлення України в Лондоні.

"Ми повністю профінансовані на цей рік... Я думаю, що це великий успіх переговорів. Ми не самотні не тільки щодо наших потреб у фінансуванні бюджету, а й тоді, коли ми говоримо і про фінансування відновлення", - заявив Марченко.

Він наголосив на надзвичайній важливості міжнародної підтримки та інвестицій у відновлення України та забезпечення її економічного зростання, щоб відтворити робочі місця і повернути в країну біженців.

Очільник Мінфіну наголосив, що разом із віцепрем'єром - очільником Мінвідновлення Олександром Кубраковим працює над тим, як зіставити пріоритети з можливим донорським фінансуванням.

"Ми хочемо відстежувати всі кошти донорів, ми хочемо спрямувати ці гроші на першочергові потреби України. Це не дуже легка вправа, але я вірю, що разом ми зможемо зробити це краще", - заявив Марченко.

Він додав, що зі свого боку уряд України продовжує тримати макроекономічну та фінансову стабільність, йому вдалося знизити ставку інфляції до 15,3% за підсумками травня з 26,6% за підсумками 2022 року, а останні прогнози зростання економіки цього року становлять майже 3%.

Як повідомлялося, потреби держбюджету України в зовнішньому фінансуванні цьогоріч оцінюють у $42-42,5 млрд.

Марченко наприкінці травня зазначав, що незабезпечені потреби у фінансуванні першочергового відновлення України цього року становлять ще приблизно $6,5 млрд за загальної їх оцінки в $14,1 млрд, зробленої Світовим банком у межах RDNA2. Міністр уточнив, що в держбюджеті-2023 на першочергове відновлення передбачено $3,3 млрд, а міжнародні партнери надали гарантії на суму майже $4,3 млрд.

Марченко нагадав, що потреби енергосектору в першочерговому відновленні оцінюють у $3,3 млрд, гуманітарного розмінування - $400 млн, відновлення зруйнованого та пошкодженого житла - $1,9 млрд, критичної та соціальної інфраструктури - $5,8 млрд, а також $2,8 млрд необхідно для підтримки приватного сектору.