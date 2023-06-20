ДТЕК залучила до співпраці KPMG для збільшення міжнародної допомоги енергетиці

ДТЕК залучила міжнародну аудиторську компанію KPMG з метою збільшення міжнародної донорської допомоги для відновлення енергетики України, повідомив енергохолдинг у телеграм-каналі у вівторок.

"Це допоможе збільшити залучення коштів й обладнання для відновлення зруйнованої Росією енергоінфраструктури", - зазначили в компанії.

За словами генерального директора ДТЕК Максима Тімченка, співпраця з KPMG формує довіру у відносинах компанії з донорами.

"Міжнародні партнери ДТЕК надають важливу підтримку, а ми працюємо над тим, щоб зберегти світло під час цієї війни. ДТЕК проявляє нульову терпимість до будь-яких форм корупції, і наша співпраця з KPMG формує довіру у відносинах ДТЕК із донорами", - сказав Тімченко, слова якого наводить компанія.