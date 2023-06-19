Економіка

13:35 19.06.2023

В Україні розміновано 25% сільгоспземель, визначених для пріоритетного очищення, - Мінекономіки

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В Україні розміновано 25% сільгоспземель, визначених для пріоритетного очищення, - Мінекономіки

Понад 100 тис. га сільгоспземель в Україні з визначених для пріоритетного очищення 470 тис. га вже розміновані і готові до ведення на них госпдіяльності, повідомила перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко на засіданні міжвідомчої робочої групи (МРГ) із гуманітарного розмінування.

"Ухвалені раніше плани з обстеження та очищення території виконуються з випередженням. При цьому значні потенційно забруднені площі, як показало їх обстеження, не потребують розмінування. Наразі з 470 тисяч гектарів земель сільгосппризначення, визначених для пріоритетного очищення, понад 100 тисяч гектарів вже готові до здійснення на них господарської діяльності", - наводить її слова пресслужба Мінекономіки.

Згідно з повідомленням, на засіданні було ухвалено рішення розпочати розробку Стратегії протимінної діяльності.

МРГ також підготує експериментальну постанову уряду, яка спростить виробництво, сертифікацію та закупівлю спеціальної техніки для розмінування Міноборони, МВС та іншими операторами протимінної діяльності.

На думку Свириденко, розробка МРГ та ухвалення урядом такого рішення дасть змогу прискорити процес насичення підрозділів необхідною технікою та обладнанням.

Національний орган також підтримав пропозицію Мінагрополітики щодо коригування площі територій, які потребують розмінування.

Як повідомлялося, план заходів із розмінування земель сільгосппризначення розрахований на чотири роки і передбачає повернення в експлуатацію 470 тис. га земель сільгосппризначення. Очікується, що у 2023 році може бути повернуто в експлуатацію до 165 тис. га земель, або близько 35% визначених планом.

Теги: #земля #розмінування #сільгоспземля

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