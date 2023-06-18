Економіка

14:58 18.06.2023

Видатки держбюджету на закупівлю військової техніки в травні зросли до 43,4 млрд грн, виплати військовим - до 76,7 млрд грн - Мінфін

2 хв читати
Видатки держбюджету на закупівлю військової техніки в травні зросли до 43,4 млрд грн, виплати військовим - до 76,7 млрд грн - Мінфін

Видатки державного бюджету на підтримку ЗСУ у вигляді закупівлі військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту в травні зросли до 43,4 млрд грн у лютому (15,6% від усіх видатків) із 42,5 млрд грн (18,5%) у квітні та 34,4 млрд грн (15,3%) у березні.

Як повідомило Міністерство фінансів України з посиланням на дані Держказначейства, касові видатки на грошове утримання військовослужбовців у травні також збільшилися до 76,7 млрд грн із 73,7 млрд грн у квітні та 67,3 млрд грн у березні.

У загальній структурі касових видатків грошове утримання військовослужбовців знизилося до 27,6% з 32,1% у квітні та 29,9% у березні, що пов'язано зі зростанням касових видатків загального фонду держбюджету одразу до 277,7 млрд грн, тоді як три попередні місяці вони були в діапазоні 225,2-229,3 млрд грн.

Загалом видатки загального фонду держбюджету на оплату праці з нарахуваннями в травні становили 99,1 млрд грн, або 35,7% від усіх видатків порівняно з 95,1 млрд грн, або 41,5% у квітні.

За даними Мінфіну, фінансування соцзабезпечення в п'ятому місяці цього року збільшилося до 44,1 млрд грн (15,9% усіх видатків) із 41,8 млрд грн (18,2%) у квітні. Зокрема 22,7 млрд грн становив трансферт Пенсійному фонду України (у квітні - 22,6 млрд грн), 15,7 млрд грн (15,9 млрд грн) - виплати Мінсоцполітики допомог, компенсацій, пільг і житлових субсидій.

Із решти видатків 4,2% припало на Нацслужбу здоров'я України для реалізації програми державних гарантій медобслуговування - 11,7 млрд грн проти 11,2 млрд грн у квітні і 5,4% - на трансферти місцевим бюджетам: 15 млрд грн проти 11,7 млрд грн у квітні.

Обслуговування держборгу в п'ятому місяці цього року потребувало одразу 45,7 млрд грн після 14,0 млрд грн у квітні та 11,6 млрд грн у березні.

Як повідомляв Мінфін із посиланням на попередні дані, доходи загального фонду держбюджету в травні зросли до 184 млрд грн зі 162,8 млрд грн у квітні та 152,2 млрд грн у березні, при цьому грантова міжнародна допомога залишилася на рівні 45,7 млрд грн.

Дефіцит державного бюджету України в травні 2023 року зріс до 88,3 млрд грн із 32,6 млрд грн у квітні та 59,2 млрд грн у березні, зокрема за загальним фондом - до 91,6 млрд грн із 65,6 млрд грн і 72,6 млрд грн у два попередні місяці.

Теги: #видатки #військові #держбюджет

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:33 16.06.2023
Зеленський звернувся до випускників Національного університету оборони: Завжди і всюди дбайте про честь своїх підрозділів, вірте в себе, вірте в Україну

Зеленський звернувся до випускників Національного університету оборони: Завжди і всюди дбайте про честь своїх підрозділів, вірте в себе, вірте в Україну

18:08 15.06.2023
Понад 6 тис. українців проходять навчання просто зараз - генерал Міллі

Понад 6 тис. українців проходять навчання просто зараз - генерал Міллі

13:14 14.06.2023
Компанія COSMOLOT спрямувала до бюджету 255 млн грн за підсумками першого кварталу 2023 року

Компанія COSMOLOT спрямувала до бюджету 255 млн грн за підсумками першого кварталу 2023 року

16:48 12.06.2023
На Львівщині відкрили безоплатну стоматологічну клініку для мобілізованих - Козицький

На Львівщині відкрили безоплатну стоматологічну клініку для мобілізованих - Козицький

18:41 10.06.2023
Рада збільшила до 40 днів відпустки для військових

Рада збільшила до 40 днів відпустки для військових

19:52 09.06.2023
Лише виписка з реєстру зниклих безвісти осіб має стати підставою для видачі посвідчення члена сім'ї зниклого безвісти

Лише виписка з реєстру зниклих безвісти осіб має стати підставою для видачі посвідчення члена сім'ї зниклого безвісти

19:07 07.06.2023
У Білорусі зараз перебуває близько тисячі російських військовослужбовців

У Білорусі зараз перебуває близько тисячі російських військовослужбовців

19:52 05.06.2023
У Косово почали прибувати підкріплення сил НАТО

У Косово почали прибувати підкріплення сил НАТО

02:37 05.06.2023
Розшукувати зниклих безвісти військовослужбовців через соцмережі - небезпечно, можна привабити аферистів - уповноважений зі зниклих безвісти

Розшукувати зниклих безвісти військовослужбовців через соцмережі - небезпечно, можна привабити аферистів - уповноважений зі зниклих безвісти

07:11 04.06.2023
Зеленський подякував у відеозверненні конкретним солдатам, які відзначилися

Зеленський подякував у відеозверненні конкретним солдатам, які відзначилися

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ПриватБанк із 22 червня відновить приймання доларів і євро в терміналах

ПриватБанк попередив про призупинення роботи карток у ніч на неділю

СБУ повідомила про підозру ексзаступнику міністра оборони України та його підлеглому, які привласнили понад 1 млрд грн бюджетних коштів

Зеленський підписав закон про виведення з ринку підсанкційних банків

Підрив Каховської ГЕС збільшить інфляцію у 2023 році на 0,3 в.п. - НБУ

ОСТАННЄ

ПриватБанк із 22 червня відновить приймання доларів і євро в терміналах

У Київській області стартувало відновлення сьомого будинку в рамках програми фандрейзингової платформи UNITED24

ПриватБанк попередив про призупинення роботи карток у ніч на неділю

ABH Holdings SA. погрожує Україні міжнародним судом у разі націоналізації Сенс Банку

Небезпека у травні повернулася на 4-те місце серед бар'єрів для роботи бізнесу - опитування

СБУ повідомила про підозру ексзаступнику міністра оборони України та його підлеглому, які привласнили понад 1 млрд грн бюджетних коштів

Польські садівники вимагають зупинити імпорт української полуниці

"Нова пошта" відкрила друге відділення в Чехії

Зеленський підписав закон про виведення з ринку підсанкційних банків

Польща повідомила про завершення будівництва електронного бар'єру на кордоні з Білоруссю

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА