Економіка

15:50 17.06.2023

ПриватБанк попередив про призупинення роботи карток у ніч на неділю

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ПриватБанк попередив про призупинення роботи карток у ніч на неділю

ПриватБанк у ніч на 18 червня проводить регламентні роботи процесингового центру, операції з картками будуть на паузі до 6 ранку, йдеться в повідомленні банку в суботу.

"Під час проведення робіт 18 червня з 00:30 до 06:00 ми тимчасово призупинимо всі операції з картками. Аналогічний "тайм-аут" триватиме в роботі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку", - зазначила фінустанова.

Уточнюється, що метою робіт є підвищення якості та безпеки платежів картками.

ПриватБанк зазначив, що вночі з суботи на неділю більшість клієнтів відпочивають.

За даними банку, його клієнти здійснюють у середньому 28 млн платежів та інших операцій із картками на день, що в середньому відповідає майже 50 тис. платежів щохвилини.

Теги: #приватбанк #картки #призупинення

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