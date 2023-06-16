СБУ повідомила про підозру ексзаступнику міністра оборони України та його підлеглому, які привласнили понад 1 млрд грн бюджетних коштів

Служба безпеки України зібрала масштабну доказову базу, що свідчить про корупційну діяльність колишнього заступника міністра оборони України та екскерівника Департаменту державних закупівель цього відомства, повідомляє українська спецслужба.

"Посадовці причетні до розкрадання бюджетних грошей на закупівлі бронежилетів та зимової форми для підрозділів ЗСУ, які виконують бойові завдання на фронті. Незаконна діяльність фігурантів завдала збитків державному бюджету України на загальну суму більше ніж 1 млрд грн", - ідеться в повідомленні СБУ в телеграм-каналі в п'ятницю.

За даними слідства, чиновники оборонного відомства організували оборудку на початку березня 2022 року.

"Для її реалізації вони здійснили закупівлю в іноземної фірми майже 3 тис. бронежилетів на понад 130 млн грн. При цьому більше ніж 100 млн грн із цієї суми були привласнені учасниками оборудки", - йдеться в повідомленні.

У СБУ зазначають, що товарознавча експертиза, ініційована СБУ, встановила, що реальна ринкова вартість цих засобів захисту становить лише 25 млн грн, ба більше, куплені бронежилети не відповідають заявленому класу захисту.

Згідно з повідомленням, також встановлено, що організатори "схеми" здійснили закупівлю оптової партії неякісних зимових курток і штанів для воїнів ЗСУ на загальну суму 900 млн грн.

"Придбане майно не відповідає вимогам використання в холодну пору року в умовах ведення інтенсивних бойових дій", - уточнюють у спецслужбі.

Під час обшуків за місцем роботи та проживання фігурантів виявлено документацію та інші речові докази їхньої незаконної діяльності.

"На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили обом колишнім посадовцям про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань)", - інформують в СБУ.

Обидва зловмисники вже перебувають під вартою за підозрою в таких злочинах.