Чверть іпотечних кредитів достроково виплачено з початку війни - Глобус Банк

Від початку війни 25% іпотечних кредитів було достроково погашено, лише 5% позичальників мають прострочену заборгованість, повідомила начальник управління роботи з партнерами Глобус Банку Катерина Личана агентству "Інтерфакс-Україна".

Вона зазначила, що на момент початку повномасштабного вторгнення в Глобус Банку було близько 1,2 тис. діючих іпотечних кредитів на суму 700 млн грн, 75% з яких було видано на 20 років. Більшість іпотечних угод було укладено на придбання нерухомості на первинному ринку за спільними програмами з партнерами-девелоперами.

"Обсяг іпотечних кредитів, за якими була прострочена заборгованість, на початок війни становив 0,6%. На кінець березня 2022 року прострочена заборгованість за іпотечними кредитами становила 42%, але вже на кінець квітня 2022 року кількість кредитів із простроченими виплатами скоротилася до 33%, на кінець червня - до 24%. Динаміка щодо зменшення прострочених кредитів зберігалася щомісяця. На кінець 2022 року прострочена заборгованість становила 10%, а на червень 2023 року вже 95% позичальників повернулися до графіка погашення іпотечних кредитів", - повідомила Личана.

Вона додала, що до лютого 2022 року, як правило, понад 90% усіх іпотечних кредитів позичальники виплачували достроково, і середній термін кредиту становив 48 місяців.

"Практику дострокового погашення іпотеки відновлено, з початку війни 25% кредитів було достроково погашено", - повідомила Личана.

Акціонерне товариство "Комерційний банк "Глобус" (Глобус Банк) засновано 2007 року. Станом на червень 2023 року регіональна мережа налічує 30 відділень.

АТ "КБ "Глобус" підтверджено кредитний рейтинг за національною шкалою на рівні uaААА, а також рейтинг депозитів на рівні ua2+ за шкалою рейтингового агентства "Експерт-Рейтинг".

Пріоритетними напрямами діяльності банку є іпотечне кредитування на первинному ринку, автокредитування, кредитування малого та середнього бізнесу.