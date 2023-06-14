Економіка

19:34 14.06.2023

"Оператор ринку" вважає недоцільним впровадження конкурентної моделі на спотовому ринку е/е в Україні при злитті з європейським ринком

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"Оператор ринку" вважає недоцільним впровадження конкурентної моделі на спотовому ринку е/е в Україні при злитті з європейським ринком

АТ "Оператор ринку" вважає за доцільне призначення єдиного номінованого оператора ринку електричної енергії (NEMO) в Україні в процесі запровадження спільної торгівлі електроенергією на спотовому ринку об'єднаної Європи та не підтримує сценарій впровадження конкурентної моделі.

"Оскільки в Україні невеликий обсяг ліквідності на спотовому ринку, впровадження конкурентної моделі збільшить вартість послуг NЕМО та може спричинити появу боргів на балансуючому ринку, адже купівля-продаж електричної енергії юридично проходить через задіяних NЕМО", - пояснив заступник генерального директора АТ "Оператор ринку" Даніїл Петренко під час дискусії щодо оптимальної моделі призначення NEMO в Energy Club у середу.

За його словами, в такому разі з'явиться можливість купити е/е на майданчику одного NEMO і не оплатити її. У результаті цього NЕМО, з яким не розрахувалися, не зможе розрахуватися з NЕМО, якому е/е було продано, що створить борги на ринку "на добу наперед" (РДН).

"Такі випадки, коли купувалася е/е без наміру її оплачувати, вже траплялися на балансуючому ринку", - зазначив заступник гендиректора.

Він послався на європейську практику, яка, за його словами, свідчить, що в країнах, які обрали конкурентну модель NEMO, обсяг торгів на початковому етапі був значно вищим, ніж в Україні.

"Оператор ринку" вважає, що, імплементуючи відповідне рішення щодо монопольної чи конкурентної моделі NEMO, варто враховувати кон'юнктуру ринку е/е загалом, обсяги РДН та внутрішньодобового ринку (ВДР) України, а також відповідні показники суміжних держав.

Водночас, як наголосив Петренко, АТ виступає за прискорення впровадження спільної торгівлі е/е на спотовому ринку об'єднаної Європи, що дасть змогу вчасно імплементувати Регламент ЄС 2015/1222 САСМ і виконати взяті Україною зобов'язання як кандидата на членство в ЄС.

Як зазначили в Energy Club, Україна до 31 грудня 2023 року має здійснити імплементацію в національне законодавство положень Регламенту (ЄС) 2015/1222 від 24 липня 2015 року щодо розподілу пропускної спроможності та управління перевантаженням (CACM Regulation) та призначити одного або більше номінованих операторів ринку е/е (NEMO), який/які разом із оператором системи передачі мають забезпечити інтеграцію РДН та ВДР на основі концепції єдиного об'єднання ринків.

Зазначений регламент передбачає конкуренцію між наявними та новими NEMO в рамках єдиного європейського ринку, що, як зазначалося, надає нові можливості учасникам ринку та йде на користь кінцевим споживачам.

Теги: #єс #ринок #енергетика #електроенергія

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