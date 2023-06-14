В Україні потрібно провести комплексний аудит доступності та стану архівів БТІ та нотаріусів - експерт

Для ефективнішої роботи програми "єВідновлення" потрібне проведення комплексного аудиту доступності та стану архівів Бюро технічної інвентаризації (БТІ) і нотаріусів, повідомила керівниця програми "Правова безпека власності" Українського інституту майбутнього, засновниця волонтерського проєкту "Поверни своє" Ольги Оніщук.

"Експерти нашого проєкту "Поверни своє" вже запропонували профільним міністерствам провести комплексний аудит, зафіксувавши всі факти знищення (повного або часткового) архівів БТІ і нотаріусів або ж відсутності доступу до них. Інформація, отримана в результаті такого аудиту, може використовуватися в роботі не тільки компенсаційних комісій, а й державних реєстраторів і суддів", - повідомила Оніщук в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялося, 10 травня стартувала програма державної допомоги "єВідновлення", що передбачає надання допомоги на поточний ремонт житла, пошкодженого внаслідок війни. Подано вже понад 19 тис. заявок. Компенсаційні комісії на місцях розглядають заявки та визначають суму допомоги.

Скористатися послугою можуть лише верифіковані власники, тобто ті, хто вже вніс відповідні відомості до Державного реєстру прав на нерухоме майно. За даними, наданими Мін'юстом агентству "Інтерфакс-Україна", на кінець квітня в Держреєстрі речових прав на нерухоме майно було близько 10,7 млн записів, тобто до нього занесено лише близько 60% житла.

Експертка констатувала, що під час війни відновлення правовстановлювальних документів може виявитися неможливим через відсутність доступу або знищення першоджерела необхідних відомостей, що містяться виключно на паперових носіях інформації.

За її словами, найскладніші випадки - ті, де архів БТІ, який реєстрував право власності до 2013 року, було знищено або доступ до нього відсутній (перебуває на тимчасово окупованій території або в зоні бойових дій).

"Реальні масштаби цієї проблеми ще невідомі, однак, судячи з того, що ми знаємо, це може стосуватися десятків, а той сотень тисяч людей. Яскравий приклад: багатостраждальне місто Маріуполь, місцева влада якого просто не встигла евакуювати архів БТІ. Інший приклад: місто Куп'янськ Харківської області, яке було деокуповано, але архів БТІ було знищено. А отже, підтверджувальна інформація про власність тисяч людей, яка містилася виключно на паперових носіях, може бути втрачена назавжди", - повідомила експертка.

Комплексний аудит архівів БТІ та нотаріусів допоможе проаналізувати ситуацію та шукати варіанти рішень.