Економіка

16:08 14.06.2023

В Україні потрібно провести комплексний аудит доступності та стану архівів БТІ та нотаріусів - експерт

2 хв читати
В Україні потрібно провести комплексний аудит доступності та стану архівів БТІ та нотаріусів - експерт

Для ефективнішої роботи програми "єВідновлення" потрібне проведення комплексного аудиту доступності та стану архівів Бюро технічної інвентаризації (БТІ) і нотаріусів, повідомила керівниця програми "Правова безпека власності" Українського інституту майбутнього, засновниця волонтерського проєкту "Поверни своє" Ольги Оніщук.

"Експерти нашого проєкту "Поверни своє" вже запропонували профільним міністерствам провести комплексний аудит, зафіксувавши всі факти знищення (повного або часткового) архівів БТІ і нотаріусів або ж відсутності доступу до них. Інформація, отримана в результаті такого аудиту, може використовуватися в роботі не тільки компенсаційних комісій, а й державних реєстраторів і суддів", - повідомила Оніщук в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялося, 10 травня стартувала програма державної допомоги "єВідновлення", що передбачає надання допомоги на поточний ремонт житла, пошкодженого внаслідок війни. Подано вже понад 19 тис. заявок. Компенсаційні комісії на місцях розглядають заявки та визначають суму допомоги.

Скористатися послугою можуть лише верифіковані власники, тобто ті, хто вже вніс відповідні відомості до Державного реєстру прав на нерухоме майно. За даними, наданими Мін'юстом агентству "Інтерфакс-Україна", на кінець квітня в Держреєстрі речових прав на нерухоме майно було близько 10,7 млн записів, тобто до нього занесено лише близько 60% житла.

Експертка констатувала, що під час війни відновлення правовстановлювальних документів може виявитися неможливим через відсутність доступу або знищення першоджерела необхідних відомостей, що містяться виключно на паперових носіях інформації.

За її словами, найскладніші випадки - ті, де архів БТІ, який реєстрував право власності до 2013 року, було знищено або доступ до нього відсутній (перебуває на тимчасово окупованій території або в зоні бойових дій).

"Реальні масштаби цієї проблеми ще невідомі, однак, судячи з того, що ми знаємо, це може стосуватися десятків, а той сотень тисяч людей. Яскравий приклад: багатостраждальне місто Маріуполь, місцева влада якого просто не встигла евакуювати архів БТІ. Інший приклад: місто Куп'янськ Харківської області, яке було деокуповано, але архів БТІ було знищено. А отже, підтверджувальна інформація про власність тисяч людей, яка містилася виключно на паперових носіях, може бути втрачена назавжди", - повідомила експертка.

Комплексний аудит архівів БТІ та нотаріусів допоможе проаналізувати ситуацію та шукати варіанти рішень.

 
Теги: #оніщук #бті #євідновлення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:35 13.06.2023
Подати заявку на "єВідновлення" через ЦНАП, нотаріуса або орган соцзахисту можна буде після розробки технічного функціоналу - експерт

Подати заявку на "єВідновлення" через ЦНАП, нотаріуса або орган соцзахисту можна буде після розробки технічного функціоналу - експерт

18:40 13.06.2023
Експерти обговорюють концепт спрощеного судового механізму для підтвердження права власності на знищене чи пошкоджене майно

Експерти обговорюють концепт спрощеного судового механізму для підтвердження права власності на знищене чи пошкоджене майно

14:36 08.06.2023
Стартували перші виплати грошової допомоги на ремонт житла за програмою "єВідновлення" - Кубраков

Стартували перші виплати грошової допомоги на ремонт житла за програмою "єВідновлення" - Кубраков

14:49 05.06.2023
"Епіцентр" став учасником програми "єВідновлення"

"Епіцентр" став учасником програми "єВідновлення"

11:12 05.06.2023
Будівельники та продавці будматеріалів тепер можуть підключатися до "єВідновлення"

Будівельники та продавці будматеріалів тепер можуть підключатися до "єВідновлення"

17:28 30.05.2023
Кабмін дозволив подання заявки за програмою "єВідновлення" через Центри надання адмінпослуг і органи соцзахисту - Шмигаль

Кабмін дозволив подання заявки за програмою "єВідновлення" через Центри надання адмінпослуг і органи соцзахисту - Шмигаль

17:07 30.05.2023
Кабмін запускає другий етап програми "єВідновлення" для компенсації за зруйноване житло - Шмигаль

Кабмін запускає другий етап програми "єВідновлення" для компенсації за зруйноване житло - Шмигаль

14:16 17.05.2023
До системи "єВідновлення" за тиждень роботи внесено 10,4 тис. заявок

До системи "єВідновлення" за тиждень роботи внесено 10,4 тис. заявок

16:01 12.05.2023
Уряд працює над наданням компенсації для сімей, які відновили житло своїми силами - Шмигаль

Уряд працює над наданням компенсації для сімей, які відновили житло своїми силами - Шмигаль

18:05 10.05.2023
У системі "єВідновлення" стався збій через велику кількість заявок про пошкоджене через війну майно

У системі "єВідновлення" стався збій через велику кількість заявок про пошкоджене через війну майно

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В Україні обстежено та розміновано 127 тис. га сільгоспземель - Свириденко

Збитки довкіллю через бомбардування військових об'єктів у 2022 році сягають майже 300 млрд грн - Міноборони України

Збитки меліоративної системи через підрив дамби Каховської ГЕС сягнули 150-160 млрд грн - Мінагрополітики

Банки та обмінники повинні приймати всі випущені після 1914 р. долари без значного зносу і пошкодження - НБУ

Тимчасово припинив подачу газу об'єкт газовидобутку, що зазнав нічної повітряної атаки РФ, - Міненерго

ОСТАННЄ

"ArcelorMittal Кривий Ріг" знизив виробництво вдвічі через проблеми з водою

"Метінвест" запускає програму психологічної реабілітації постраждалих від війни дітей Strong Generation Camp

Канада відрила свій ринок для української молочної продукції

В Україні обстежено та розміновано 127 тис. га сільгоспземель - Свириденко

Ми постійно чекаємо на будь-які злочинні дії на ЗАЕС із боку окупантів – глава "Енергоатому"

Збитки довкіллю через бомбардування військових об'єктів у 2022 році сягають майже 300 млрд грн - Міноборони України

Єврокомісія готує пілотний проєкт гарантій експорту в Україну і сприяє страхуванню воєнних ризиків - віцепрезидент

General Motors вкладе $632 млн у випуск пікапів на ДВЗ

Повітряна атака РФ у ніч на вівторок призвела до пошкодження магістральних мереж і знеструмлення шахт на Дніпропетровщині - Міненерго

Грошова маса в Україні в травні зросла на 1,6%, база - на 3,1% - НБУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА