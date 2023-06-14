"Метінвест" запускає програму психологічної реабілітації постраждалих від війни дітей Strong Generation Camp

Гірничо-металургійна група "Метінвест" у рамках гуманітарної ініціативи "Рятуємо життя" запускає нову програму "Strong Generation Camp - Майбутнє" - психологічну реабілітацію постраждалих унаслідок війни дітей співробітників групи.

Згідно з пресрелізом, за підтримки донорів "Метінвест" спрямує на відновлення здоров'я дітей близько 9 млн грн.

Уточнюється, що понад 400 дітей зможуть пройти вкрай необхідну для подальшого життя і розвитку програму в одному з найкращих оздоровчих центрів Карпат. Учасниками програми стануть діти мобілізованих до лав ЗСУ працівників "Метінвесту" і співробітників - вимушених переселенців з усіх українських підприємств групи, а також діти, які втратили близьких.

На старті програми плануються три заїзди по два тижні кожен, перший - наприкінці червня. На дітей чекає оздоровча програма, а також індивідуальна та групова робота з психологами, тренінги й арт-терапія. Розважальна частина містить ігри, квести, майстер-класи, екскурсії до озер, гір і водоспадів, спортивні ігри та багато іншого.

Протягом усієї програми дитячих психологів консультуватимуть і супроводжуватимуть фахівці Асоціації психологів України.

Директор зі сталого розвитку та взаємодії з колективом "Метінвесту" Тетяна Петрук зазначає, що "Рятуємо життя" використовує різні підходи до відновлення ментального здоров'я українців, які зазнали травм від війни.

"Ініціатива вже працює з жінками та дітьми за проєктом "Незламна мама" від "Фонду Маша". Разом із Глобальним договором ООН в Україні створює Центри психологічної реабілітації та підтримки для постраждалих мирних жителів. Проводиться хібукі-терапія для дітей у Покровську та Мирнограді. Наша нова програма спрямована на психологічну підтримку дітей, які через війну втратили батьків, залишили домівки або пережили інші травматичні події. Сподіваюся, сила українських Карпат і турбота фахівців допоможуть дітям упоратися з травмами та повернути здатність радіти життю", - пояснила Петрук, яку цитує пресслужба.

Ініціативу "Рятуємо життя" створила група "Метінвест" у координації з Фондом Ріната Ахметова на початку російського вторгнення в Україну. За рік повномасштабної війни проєкт допоміг майже 500 тис. людей на суму 8,4 млн євро. Українці отримали понад 4 тис. тонн продуктів харчування та засобів гігієни, а лікарні - медпрепарати, витратні матеріали та обладнання на EUR250 тис.

До проєкту долучилося близько 200 компаній з усього світу, 400 волонтерів, 10 фондів і громадських організацій. За більше ніж рік його роботи сума допомоги від донорів перевищила EUR2,7 млн.

Серед основних напрямів роботи "Рятуємо життя" - протезування та реабілітація військових і мирних жителів, психологічне відновлення жінок і дітей.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Підприємства групи розташовані переважно в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-Холдинг" (23,76%), які спільно керують ним.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".