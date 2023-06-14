Економіка

14:45 14.06.2023

Канада відрила свій ринок для української молочної продукції

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Канада відрила свій ринок для української молочної продукції

Канада відкрила свій ринок для українських продуктів, зокрема молока та молочної продукції, повідомила пресслужба Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

"Завдяки спільній роботі Держпродспоживслужби та МЗС відкрито новий ринок для збуту продуктів українського виробництва, а саме молока та молочних продуктів до Канади", - йдеться у повідомленні.

Пояснення до вимог законодавства Канади, що стосуються виробників молочних продуктів та зазначені у зоосанітарному сертифікаті, розміщені на офіційному вебпорталі Держпродспоживслужби.

Ознайомитися з формою сертифіката для експорту молока та молочної продукції, погодженою компетентними органами обох країн, можна на офіційному сайті Держпродспоживслужби в розділі "Міжнародне співробітництво" в рубриці "Сертифікати на експорт та з України".

Для початку експорту харчових продуктів оператор ринку зобов'язаний звернутися до територіального органу служби за місцем розташування виробничих потужностей.

Теги: #канада #держпродспоживслужба #молочна_продукція

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