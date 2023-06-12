ДТЕК за тиждень відновив електропостачання понад 54 тис. споживачів у чотирьох областях і в Києві

У період із 5 до 11 червня енергетики "ДТЕК Мережі" повернули світло понад 54 тис. родин у 66 населених пунктах Донецької, Дніпропетровської, Київської областей і в Києві, які залишилися без електропостачання через ворожі обстріли.

"Минулого тижня через обстріли Росією пошкодження мереж відбувалися у всіх операторів систем розподілу (ОСР) "ДТЕК Мережі". Зокрема, енергетики повернули світло в 100 будинків жителів Київщини та 20 будинків киян після нічної атаки 6 червня", - повідомляється в пресрелізі компанії в понеділок.

Крім того, енергетики відновили електропостачання для 85 сімей Одеської області, які залишилися без світла через обстріл 10 червня.

Водночас в енергохолдингу поінформували, що стабільно складною залишається ситуація в Донецькій і Дніпропетровській областях. У цих регіонах майже щодня зазнають пошкоджень лінії електропередачі через атаки ворога, а фахівці компанії в умовах підвищеного ризику відновлюють роботу енергообладнання.

За тиждень енергетики "ДТЕК Мережі" повернули світло для майже 50 тис. сімей Донбасу та 4,3 тис. сімей Дніпропетровської області.

"Від початку повномасштабної війни ми повернули світло 7,9 млн сімей Київщини, Дніпропетровщини, Одещини, Донбасу та міста Києва. У деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, ми повертали світло вже десятки разів", - наводяться у пресрелізі слова генерального директора "ДТЕК Мережі" Олександра Фоменка.

Фахівці операторів систем розподілу "ДТЕК Мережі" відновлюють мережі, зруйновані ворогом, щойно отримують дозвіл від ЗСУ та ДСНС, наголосили в енергохолдингу.