Економіка

07:37 10.06.2023

Мінцифри додало в "Дію" новий випуск ОВДП "Сімферополь"

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Мінцифри додало в "Дію" новий випуск ОВДП "Сімферополь"

Міністерство цифрової трансформації (Мінцифри) додало новий випуск військових облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) із погашенням 15 січня 2025 року в застосунку "Дія", присвоївши йому назву "Сімферополь", повідомив віцепрем'єр - глава Мінцифри Михайло Федоров.

"Запустили в "Дію" нову облігацію - "Сімферополь". За покупку не потрібно платити комісію або приховані платежі. Кілька кліків - і ви зробили внесок у посилення економіки держави", - написав він у своєму телеграм-каналі в п'ятницю.

Федоров зазначив, що номінальна ставка прибутковості за облігацією "Сімферополь" становить 19,5% річних.

Окрім "Сімферополя" в "Дії" доступні випуски військових облігацій із погашенням 21 червня 2023 року ("Маріуполь"), 13 березня 2024 року ("Севастополь"), 26 червня 2024 року ("Ялта"), 27 вересня 2023 року ("Донецьк"), які можна придбати через одного з п'яти посередників: Сенс Банк (раніше - Альфа-Банк), ICU, Укргазбанк, bond.ua і "Кінто".

По кожному з випусків є від трьох ("Маріуполь", "Севастополь") до п'яти ("Ялта") продавців.

Раніше віцепрем'єр повідомляв, що за перші три тижні продажу ОВДП через "Дію" було реалізовано 70 тис. цих цінних паперів номіналом 1 тис. грн кожна, а ще за три тижні, на 17 листопада, обсяг їхньої реалізації сягнув 142 тис. На 12 січня він зріс до 250 тис., на 9 лютого - до 350 тис., 1 березня - до 400 тис. і на 17 квітня - 700 тис.

Загалом на 9 червня цього року, за даними НБУ, фізособам належали ОВДП загальною номінальною вартістю 40,83 млрд грн порівняно з 38,84 млрд грн на початок місяця і 29,90 млрд грн на початок року.

Загальна кількість зареєстрованих інвесторів у РЦ на 1 червня досягла 143,69 тис. порівняно з 124,05 тис. на початок року.

 

 

 

Теги: #овдп #дія

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