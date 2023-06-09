Економіка

15:23 09.06.2023

Інфляція в Україні в травні зросла до 0,5%, але в річному вираженні знизилася до 15,3% - Держстат

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Інфляція в Україні в травні зросла до 0,5%, але в річному вираженні знизилася до 15,3% - Держстат

Зростання споживчих цін в Україні в травні 2023 року прискорилося до 0,5% з 0,2% у квітні після сповільнення з 1,5% у березні, 0,7% у лютому і 0,8% у січні, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у п'ятницю.

Водночас у травні-2022 було зафіксовано інфляцію 2,7%, тож у річному вимірі за підсумками травня-2023 вона знизилася до 15,3% із 17,9% за підсумками квітня, 21,3% - за підсумками березня, 24,9% - за підсумками лютого і 26,6% - за підсумками грудня.

Базова інфляція минулого місяця знизилася до 0,3% з 0,5% у квітні та 1,3% у березні, зазначив Держстат. З урахуванням того, що в травні минулого року базова інфляція становила 1,4%, у річному вимірі вона за підсумками травня також знизилася до 15,9% з 17,2% за підсумками квітня, 20,1% - за підсумками березня і 22,7% - за підсумками лютого.

З початку року інфляція в країні становила 3,8%, базова - 3,3%, уточнив Держстат.

Як повідомлялося, у квітні Нацбанк України поліпшив прогноз інфляції на цей рік з 18,7% до 14,8%, зокрема за підсумками другого кварталу півріччя він очікував її зниження до 14,5%.

 

Теги: #інфляція #держстат

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