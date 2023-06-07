Економіка

19:27 07.06.2023

УЗ планує надавати вантажовласникам повний перелік експедиторських послуг і вийти з ними на ринки ЄС, створивши нову компанію

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УЗ планує надавати вантажовласникам повний перелік експедиторських послуг і вийти з ними на ринки ЄС, створивши нову компанію

Філія АТ "Укразалізниця" (УЗ) "Центр транспортної логістики" (ЦТЛ) до кінця червня запропонує вантажовідправникам комплекс експедиторських послуг, а до кінця року хоче завершити реєстрацію окремої компанії для виходу на ринки Європи в цьому сегменті, повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи УЗ Валерій Ткачов на нараді з учасниками ринку.

"До кінця місяця (червня - ІФ-У) філія "Центр транспортної логістики" (ЦТЛ) планує представити вантажовласникам пакет експедиторських послуг. До останнього часу філія переважно виступала як оператор вагонів, надаючи вантажовідправникам власний вагонний парк. Наразі ЦТЛ планує надавати комплексний пакет послуг, що охоплює забезпечення навантаження вагонами, контроль зважування, пломбування вагонів, оформлення перевізних документів, охорону вантажів за маршрутом прямування озброєною охороною УЗ, загальну координацію і контроль за перевезенням вантажу та інші супутні послуги", - сказав Ткачов у коментарі на запитання агентства "Інтерфакс-Україна".

За його словами, на сьогодні парк ЦТЛ налічує близько 52,2 тис. вантажних вагонів.

"Ми розуміємо, що тільки надавати вагони для перевезення вантажів - це вже не так актуально. На сьогодні на ринку України профіцит вагонів, і вони не матимуть великого попиту. Це стимулює ЦТЛ пропонувати комплексну послугу з організації перевезення вантажів для вантажовласників за гарантованою ціною", - зазначив Ткачов.

За його словами, послугу буде запропоновано насамперед відправникам зернових вантажів як ринку, що найдинамічніше розвивається і має суттєву частку в перевезенні залізничним транспортом. УЗ уже веде переговори з десятьма найбільшими зерновими компаніями, водночас розглядається можливість пропозиції експедиторських послуг і відправникам іншої номенклатури вантажів.

До кінця року, як зазначив заступник директора департаменту комерційної роботи компанії, УЗ планує зареєструвати свій новий актив - іноземного перевізника/оператора, який працюватиме в країнах ЄС. "Ми створюємо окрему компанію - іноземного перевізника/оператора (нерезидент України), який надаватиме послуги експедирування вантажів на території іноземних держав", - повідомив Ткачов.

Рішення про його створення вже схвалено на рівні Наглядової ради УЗ і правління компанії, зазначив заступник директора. На цьому етапі триває робота з реєстрації компанії нерезидента та оформлення необхідного пакета дозвільних документів.

За його словами, це дасть змогу компанії розширити свою пропозицію, оскільки в "одному вікні" вантажовідправники зможуть придбати комплексну експедиторську послугу з перевезення вантажів і територією України, і країнами ЄС. При цьому Ткачов нагадав, що УЗ надає експедиторські послуги на внутрішньому ринку України в тому чи іншому вигляді вже не один рік.

Як очікується, першою країною роботи нової компанії-перевізника від УЗ стане Польща. Також вивчається питання про вихід із аналогічною послугою в Словаччину та Угорщину.

"Ми побачимо, якщо, ставши польським перевізником/оператором, ми зможемо надавати послуги і в Словаччині, і в Угорщині, ми розширюватимемо географію роботи. Крім того, УЗ вже має парк вагонів євроколії 1435 мм, які працюють на території ЄС", - зазначив Ткачов можливі подальші плани розширення географії.

Теги: #укрзалізниця #експедиторські_послуги

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