Єврокомісія продовжила заборону на експорт пшениці, ячменю, ріпаку та насіння соняшнику в п’ять країн ЄС до 15 вересня - агроміністр Польщі

Заборона на експорт пшениці, ячменю, ріпаку та насіння соняшнику з України в Польщу, Угорщину, Словаччину, Румунію та Болгарію, запроваджена 2 травня на період до 5 червня, буде продовжена до 15 вересня, повідомив міністр сільського господарства та розвитку сільських районів Польщі Робер Телуш.

"Він (відповідний регламент) ще не затверджений і не опублікований, але в нас є інформація про те, що Єврокомісія продовжила заборону на імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України до середини вересня 2023 року", - процитувала міністра пресслужба польського відомства в понеділок увечері.

За інформацією Телуша, якщо інформація про заборону ввезення підтвердиться, від завтра до Польщі не зможе надходити зерно за контрактами, укладеними до 2 травня 2023 року.

Польський міністр також повідомив, що переговори з так званими прикордонними східно-європейськими країнами та Єврокомісією триватимуть. На них обговорюватимуть перспективу подальшого продовження заборони на імпорт українського зерна в ці країни після 15 вересня 2023 року.

Заборону можуть зробити більш гнучкою з урахуванням специфіки окремих країн, зазначили в аграрному міністерстві Польщі.

Говорячи про експорт зерна, Телуш повідомив, що в березні з Польщі було експортовано 1,054 млн тонн зернових, у квітні - 1,152 млн тонн і стільки ж було експортовано в травні.

"Це дає загалом понад 3 мільйони тонн зернових, що експортуються з Польщі. При цьому імпорт падає. У лютому було 270 тис. тонн, у березні 260 тис. тонн, а у квітні лише 49 тис. тонн", - резюмував міністр.

Як повідомлялося, у понеділок вранці Телуш повідомив про отримання від ЄС проєкту нової постанови щодо продовження заборони імпорту чотирьох видів зернових та олійних з України до п'яти країн до 15 вересня 2023 року і висловив сподівання, що її буде запроваджено вже з 6 червня.

Речниця Єврокомісії з питань сільського господарства і торгівлі Міріам Гарсіа Феррер на брифінгу опівдні уточнила, що на цьому етапі рішення ще не ухвалено, обговорення тривають.

Заборона ЄС на імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України набула чинності 2 травня і замінила односторонні рішення про заборону імпорту, запроваджені прикордонними з Україною країнами, зокрема, Польщею, Болгарією, Угорщиною, Словаччиною, на порушення Угоди про асоціацію та внутрішніх норм Євросоюзу ще з 28 квітня.

Як зазначав ЄС, Болгарія, Угорщина, Польща і Словаччина зобов'язалися скасувати односторонні заходи щодо цих та всіх інших товарів походженням з України, а також вільно пропускати транзит.