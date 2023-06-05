Економіка

20:08 05.06.2023

НКЦПФР зареєструвала облігації "Нова пошта" на 800 млн грн і "ДТЕК Павлоградвугілля" на 10 млрд грн

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НКЦПФР зареєструвала облігації "Нова пошта" на 800 млн грн і "ДТЕК Павлоградвугілля" на 10 млрд грн

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України 30 травня зареєструвала звіт про результати емісії відсоткових незабезпечених облігацій ТОВ "Нова пошта" серії "D" загальним номінальним обсягом 800 млн грн без здійснення публічної пропозиції.

Згідно з інформацією на сайті комісії, 25 травня вона зареєструвала результати ще більшої емісії, де емітентом відсоткових незабезпечених облігацій серії "M" номінальним обсягом 10 млрд грн виступило ПрАТ "ДТЕК Павлоградвугілля", також без здійснення публічної пропозиції.

У держреєстрі випусків облігацій уточнюється, що у випадку "ДТЕК Павлоградвугілля" номінал однієї облігації 100 тис. грн, тоді як у "Нової пошти" - 1 тис. грн.

Попереднього разу "ДТЕК Павлоградвугілля" випускав облігації в серпні 2016 року: 25 випусків різних серій номіналом по 1 млн грн, по 2 облігації в кожному, проте в травні 2018 року свідоцтво всіх випусків втратило чинність.

Інші дані про нову емісію "ДТЕК Павлоградвугілля" поки що відсутні.

"Нова пошта" ж тільки в лютому цього року завершила розміщення облігації серії "C" на 800 млн грн.

Згідно з інформацією "Стандарт-Рейтинг", який присвоїв випуску облігацій "Нової пошти" серії "D" кредитний рейтинг "uaAA", їх випущено з погашенням із 27 до 31 січня 2025 року зі щоквартальною виплатою відсотків і номінальною ставкою 23% річних.

Зазначається, що 29% від обсягу залучених коштів буде спрямовано на підтримку операційних потужностей емітента, 25% - на створення безпечних місць для працівників емітента та 46% - інвестиції в BDF контейнери, контейнеровози та пластикові контейнери для посилок.

Як повідомлялося, у лютому цього року "Нова пошта" погасила випущені в березні 2020 року облігації серії "В" на 700 млн грн.

Термін обігу облігацій серії "С" - до 12 січня 2024 року, номінальна відсоткова ставка за ним - 24% річних.

За даними "Стандарт-Рейтинг", виручка "Нової пошти" в першому кварталі 2023 року зросла у 2,1 раза, або на 113,2% - до 8 млрд 83,1 млн грн, EBITDA - майже в 4,4 раза, до 1 млрд 307,8 млн грн, а чистий прибуток - майже у 8 разів, до 1 млрд 54,91 млн грн.

Теги: #облігації #нкцпфр

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