Економіка

18:49 05.06.2023

Російська сторона в СКЦ відновила інспекції в "зерновому коридорі", але допускає судна без черги на свій розсуд

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Російська сторона в СКЦ відновила інспекції в "зерновому коридорі", але допускає судна без черги на свій розсуд

Спільний координаційний центр (СКЦ) відновив інспекції суден у "зерновому коридорі", але з порушенням російською стороною встановленого алгоритму реєстрації, яка почала допускати до перевірки судна позачергово на власний розсуд, повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури (Мінвідновлення) у фейсбуці у понеділок.

Як уточнює відомство, було проінспектовано судна, заявлені до участі в "зерновій ініціативі" того самого дня, але проігноровано 56 суден, які вже тривалий час перебували в черзі.

"Російська сторона 4 червня зареєструвала два вхідних судна, які були заявлені до участі в "зерновій ініціативі" в той же день. Це суперечить прийнятим правилам інспектування суден, які передбачають, що першочергово перевірку проходять ті, які найдовше знаходяться в очікуванні", - йдеться в повідомленні.

Отже, було проігноровано необхідність інспектування 56 суден, які вже тривалий час (деякі більше ніж три місяці) очікують у територіальних водах Туреччини можливості входу до українських портів, наголошують у повідомленні.

Зазначається, що реєстрація вхідного флоту російською стороною у Спільному координаційному центрі (СКЦ) здійснюється обмежено, а логіка вибору суден для реєстрації є незрозумілою та непрозорою. "Жодних критеріїв щодо кількості і черговості вибору суден для реєстрації російська сторона не називає, фактично здійснюючи вибір суден для інспекції на власний розсуд. Це максимально ускладнює планування роботи для всіх учасників "зернової ініціативи", - наголосили в Мінвідновлення.

Відомство також зазначило, що інспекційний план на понеділок передбачає дев'ять інспекцій (три - на вхід, шість - на вихід). Водночас, як правило, представники російської сторони в СКЦ виконують не більше ніж половину з погодженого ними ж плану. Зокрема середньодобова кількість інспекцій у травні становила лише три судна за добу. Через блокування Росією реєстрації нових суден перевірки флоту не проводили з 1 червня. Такі дії росіян унеможливили складання інвестиційного плану, зазначає міністерство.

За його даними, наразі в черзі в територіальних водах Туреччини інспекції очікують 67 суден, з яких 58 прямують на завантаження до українських портів, а дев'ять - уже завантажені продовольством.

Окрім того, вже понад один місяць Росія продовжує блокувати судна для порту "Південний", чим грубо порушує умови "зернової ініціативи". За минулий тиждень із портів "Одеса" і "Чорноморськ" було відправлено лише вісім суден із 400 тис. тонн продовольства.

Як повідомлялося на сайті СКЦ, 5 червня Спільний координаційний центр провів щонайменше по одній інспекції на вхід і на вихід, які стали першими після 31 травня. На вхід до порту "Південний" пропущено суховантаж Navios Sagittarius дедвейтом 75,6 тис. тонн під прапором Панами, яким став першим судном у напрямку цього порту, пропущеним після 2 травня.

Чорноморську зернову ініціативо було засновано у Стамбулі 22 липня 2022 року за участю ООН, України, Туреччини та Росії. Її суть - у створенні коридору для вивезення зерна з трьох українських портів - "Чорноморськ", "Одеса" і "Південний" - в умовах війни Росії проти України. Ініціативу було укладено на 120 днів, і її продовжували двічі, востаннє - 18 березня. Однак якщо Україна заявляла, що її було продовжено на 120 днів, то Росія стверджувала, що лише на 60 - до 18 травня, і наполягала на розблокуванні роботи аміакопроводу Тольятті-Одеса та на знятті всіх санкцій під час торгівлі російською агропродукцією та добривами.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 17 травня заявив, що "зернова ініціатива" продовжить роботу ще два місяці, що пізніше підтвердив генсек ООН Антоніу Гуттереш, однак заявив, що невирішені питання залишаються.

 

Теги: #зерно #скц #мінвідновлення

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