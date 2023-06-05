"Метінвест" за 15 місяців війни спрямував на допомогу Україні 3,7 млрд грн

Гірничо-металургійна група "Метінвест" від початку повномасштабної війни спрямувала на допомогу державі та її громадянам 3,7 млрд грн, з яких понад 2 млрд грн - на потреби армії в рамках мілітарної ініціативи "Сталевий Фронт Ріната Ахметова".

Згідно з пресрелізом компанії, в умовах повномасштабного вторгнення "Метінвест" мобілізував усі свої ресурси, щоб наблизити перемогу України.

"Раніше ми раділи, що нашу сталь обирають для будівництва кораблів, зведення мостів і величних споруд. А тепер ми пишаємося, що сталь "Метінвесту" рятує життя воїнів, піклується про їхній комфорт на передовій, стоїть на сторожі українських кордонів. У мирному житті команда "Метінвесту" була опорою економічної стійкості України, а зараз наші люди б'ються за незалежність батьківщини на передовій і в тилу", - сказав генеральний директор групи Юрій Риженков, якого цитує пресслужба.

Пресслужба уточнює, що "Метінвест" розбудовує плани із відновлення держави після перемоги, продовжуючи працювати з фокусом на майбутнє, хоча його підприємства в Україні перебувають під постійною загрозою ворожих обстрілів. Активи групи в Маріуполі та Авдіївці постраждали внаслідок бойових дій, тоді як Маріуполь тимчасово окупований.

Зазначається також, що з початку повномасштабної війни на роботу "Метінвесту" негативно впливають логістичні обмеження, перебої з енергопостачанням, зростання собівартості виробництва і падіння цін на окремі види продукції. Незважаючи на це, інші підприємства групи працюють із різним рівнем завантаження, з огляду на безпеку, логістичні, енергетичні, економічні та інші фактори.

З початку 2023 року, після стабілізації енергопостачання, групі вдалося поступово збільшити обсяг завантаження залізорудних активів у Кривому Розі щонайменше до 30% від довоєнного рівня та зберегти фокус на виробництві окатишів. Відновлення електропостачання також забезпечило більш стабільну роботу і гнучкість асортименту продукції на "Каметсталі" і спільному підприємстві "Запоріжсталь". Зараз кожне з цих підприємств працює на двох доменних печах.

Наприкінці травня зупинено на ремонт доменну піч №3 "Запоріжсталі", капремонт надасть змогу підвищити ефективність роботи печі та всього доменного переділу.

Підприємства Покровської вугільної групи працюють із високим рівнем завантаження. Триває будівництво 11-го блоку з видобутку вугілля. Зараз на підприємстві працюють п'ять очисних вибоїв. До кінця року заплановано ввести в експлуатацію ще три очисні вибої.

Пріоритетом "Метінвесту" залишається турбота про своїх співробітників, які забезпечують виробничий процес. На всіх підприємствах є бомбосховища, укомплектовані для тривалого перебування людей. Укриття забезпечені водою, їжею та ліками.

Головне завдання бізнесу у воєнний час - разом з усією країною працювати на перемогу, а саме: сплачувати податки, підтримувати армію та економіку, піклуватися про людей. За перший квартал 2023 року "Метінвест", з урахуванням асоційованих компаній і спільних підприємств, перерахував понад 2,5 млрд грн податків і зборів до бюджетів усіх рівнів в Україні.

"Метінвест" продовжує боротьбу з крадіжками з боку РФ, яка незаконно вивезла понад 234 тисячі тонн металопродукції компанії з Маріуполя. Зокрема, 16 підприємств групи подали позови до Європейського суду з прав людини проти Росії за шкоду, заподіяну майну та власності групи в Маріуполі та на інших територіях України з 24 лютого 2022 року.

З перших днів війни "Метінвест" долучився до мілітарної ініціативи "Сталевий Фронт" Ріната Ахметова і допомагає зміцнювати обороноздатність армії. На потреби українських військ компанія спрямувала 2 млрд грн.

Навесні 2022 року "Метінвест" налагодив виробництво сталі, з якої виробляються пластини для бронежилетів. Металовироби ретельно перевіряються, готову амуніцію відправляють на фронт. Крім того, створено запас готових пластин, які військовослужбовці можуть безкоштовно отримати за запитом.

За рік війни "Метінвест" став одним із найбільших приватних донорів українських військ. Захисники країни отримали від компанії 25 тисяч касок і понад 150 тисяч бронежилетів, тобто кожен десятий бронежилет в армії виготовив або закупив "Метінвест".

Зі спецсталі компанії також виробляють броньовані щити для операторів великокаліберної зброї та захисні елементи для транспорту, що працює на лінії вогню. Металопродукцію "Метінвесту" використовують і для виробництва мобільних баггі. Навесні 2023 року збутова компанія "Метінвест-СМЦ" відвантажила Оперативному командуванню "Південь" 3,8 тонн прокату, якого вистачить на комплектацію 10 міні-автомобілів.

З початку повномасштабної війни на підприємствах групи виготовили і доставили на фронт 200 мобільних укриттів для зміцнення окопів. Також зі сталі "Метінвесту" зроблено понад 80 тисяч протитанкових їжаків і шипованих ланцюгів проти колісної техніки. Компанія надала 43 тонни катанки для виготовлення мінібастіонів, 820 тонн піску і 25 тис. тонн шлаку, забезпечила виробництво 116 тисяч будівельних скоб та інших виробів.

"Метінвест" налагодив системне постачання на фронт обладнання, частину з якого закуповує за кордоном.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Підприємства групи розташовані переважно в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно управляють ним.

ТОВ "Метінвест Холдинг" – керівна компанія групи "Метінвест".