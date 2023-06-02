Дефіцит загального фонду держбюджету в травні зріс до 91,3 млрд грн - голова бюджетного комітету Ради

Дефіцит загального фонду державного бюджету України за січень-травень становив 401,9 млрд грн, з яких у травні - 91,3 млрд грн, повідомила голова парламентського комітету з питань бюджету Роксолана Підласа агентству "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю.

"Хоча дефіцит бюджету великий, але ситуація керована. Ми спільно з урядом постійно працюємо з нашими міжнародними партнерами, що забезпечує достатню кількість кредитної допомоги для покриття дефіциту", - наголосила вона.

За словами голови комітету, видатки загального фонду держбюджету за п'ять місяців становили 1,143 трлн грн, із них за травень - 277,4 млрд грн, основною статтею видатків залишається оборона.

"За перші п'ять місяців 2023 року надходження загального фонду державного бюджету становили 1,481 трлн грн. Із них зовнішні джерела - 723,8 млрд грн (або майже половину), а внутрішні - 757,4 млрд грн", - повідомила Підласа.

Вона уточнила, що в травні надходження загального фонду держбюджету дорівнювали 328,3 млрд грн, із них внутрішні джерела - 209,2 млрд грн, зовнішні - 119,1 млрд грн.

"У травні податкові надходження чи не вперше за останній час перевищили зовнішні запозичення. Податкові органи зібрали 101,2 млрд грн, зовнішні запозичення становили 73,4 млрд грн, внутрішні запозичення (ОВДП) - 68,6 млрд грн, грант від США - 45,7 млрд грн, а також доходи, що адмініструються митними органами, - 29,6 млрд грн", - зазначила голова бюджетного комітету Ради.

Як раніше повідомлялося з посиланням на Мінфін і Держказначейство, дефіцит загального фонду держбюджету у квітні знизився до 65,6 млрд грн із 72,6 млрд грн у березні.

Касові видатки загального фонду держбюджету у квітні дещо збільшилися - до 229,7 млрд грн порівняно з 225,2 млрд грн у березні та 226,7 млрд грн у лютому, тоді як доходи загального фонду держбюджету у квітні зросли до 162,8 млрд грн зі 152,2 млрд грн у березні та 132,2 млрд грн у лютому.

Водночас грантова міжнародна допомога становила 45,7 млрд грн проти 45,8 млрд грн у березні та 51,4 млрд грн у лютому.

Без урахування грантового фінансування доходи держбюджету в березні збільшилися до 117,1 млрд грн зі 106,4 млрд грн у березні та 80,8 млрд грн у лютому.