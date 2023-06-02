Економіка

11:28 02.06.2023

Наглядова рада УЗ обійшлася без кадрових рішень за підсумками нещодавніх обшуків НАБУ

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Наглядова рада УЗ обійшлася без кадрових рішень за підсумками нещодавніх обшуків НАБУ

Наглядова рада АТ "Укрзалізниця" (УЗ) розглянула ситуацію в компанії у зв'язку з нещодавніми обшуками Національного антикорупційного бюро (НАБУ), заявила про готовність сприяти правоохоронцям і боротися з корупцією, але утрималася від будь-яких кадрових рішень або рекомендацій.

"Наглядова рада підтверджує свою незмінну готовність сприяти та всебічно співпрацювати з правоохоронними та контролюючими органами в Україні. Наглядова рада із розумінням ставиться до перевірок з боку правоохоронних органів та сподівається на об’єктивний результат розслідування", - ідеться в заяві голови наглядової ради Гепарда Хафера від імені наглядової ради УЗ, оприлюдненій на сайті УЗ.

У документі зазначено, що наглядова рада докладає максимальних зусиль, щоб забезпечити проведення перевірок і розслідування у прозорий спосіб із дотриманням усіх вимог законодавства.

Зазначається, що наглядова рада прагне побудувати і запровадити систему корпоративного управління, яка підтримує найвищі стандарти доброчесності та нетерпимості до неправомірних дій.

"Укрзалізниця" проголошує політику нульової толерантності до корупції та прагне до системного запобігання корупційним проявам та їх цілковитого викорінення. Саме завдяки злагодженій, чіткій та систематичній роботі Товариства та правоохоронних органів вдається виявляти випадки корупції на всіх рівнях та запобігати їм", - зазначається в заяві.

Як повідомлялося, НАБУ у вівторок проводило обшуки в УЗ і за домашніми адресами низки її співробітників, пов'язані із закупівлями для потреб галузі, пояснення компанії давав і голова правління Євген Лященко. Тижнем раніше керівника одного з підрозділів УЗ затримали за хабарництво.

 

Теги: #набу #укрзалізниця

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