Україна в травні імпортувала вдвічі менше е/е, ніж експортувала

Україна в травні експортувала близько 41 тис. МВт, імпортувала вдвічі менше - близько 20 тис. МВт, свідчать оприлюднені дані на сайті мережі системних операторів континентальної Європи ENTSO-E.

Експорт е/е здійснювався в Молдову і становив 23,3 МВт-год, і в Польщу - 17,6 МВт-год.

В останній тиждень травня, після того, як було заявлено про вихід низки енергоблоків у ремонт, експорт здійснювався лише 29 числа - 800 МВт-год до Польщі в нічні години, а оператор системи передачі НЕК "Укренерго" наприкінці травня взагалі не проводив аукціонів із розподілу потужності для експорту, за винятком кількох годин у певні дні.

Імпорт здійснювався зі Словаччини - близько 18 тис. МВт-год і з Молдови - близько 2 тис. МВт-год (кілька останніх днів травня дані по Молдові на сайті ENTSO-E не відображаються - ЕР). При цьому він істотно зріс починаючи з 20 травня - майже в шість разів проти першої половини місяця.

Разом із тим, експорт знизився втричі порівняно з першими двома тижнями травня.

При цьому в травні трейдери через зростаючий попит на експорт і обмеження щодо його здійснення вперше почали оплачувати перетин для експорту до Молдови та Польщі (по лінії ХАЕС-Жешув) - відповідно 1,8 млн грн і 0,5 млн грн. Також на 1,3 млн грн було оплачено перетин для імпорту зі Словаччини в певні дні.

Як повідомлялося, експорт електроенергії, відновлений у квітні після його зупинки в жовтні, становив за місяць 89,7 тис. МВт-год. Найбільше е/е експортовано до Молдови - понад 40 тис. МВт-год, ще 30,4 тис. МВт-год надійшло до Польщі та 19,2 тис. МВт-год - до Словаччини.

Водночас експорт до Словаччини тривав лише чотири дні, його було зупинено з 21 квітня за ініціативи словацького оператора системи передачі.

Перетин у Словаччину за 4 дні приніс "Укренерго" близько 17 млн грн. НКРЕКП, "Укренерго" і Міненерго вирішують питання відновлення експорту до Словаччини.

Імпорт електроенергії у квітні становив близько 4 тис. МВт-год - 3,8 тис. МВт-год зі Словаччини (на третину менше, ніж у березні) і 0,1 МВт-год із Молдови (у березні надійшло 1541 МВт-год).