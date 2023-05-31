Економіка

17:16 31.05.2023

УЗ візьме участь у проєкті відновлення залізничного коридору протяжністю понад 400 км на території Молдови

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УЗ візьме участь у проєкті відновлення залізничного коридору протяжністю понад 400 км на території Молдови

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) візьме участь у проєкті відновлення залізничного коридору протяжністю понад 400 км на території Молдови, що реалізується, зокрема, для збільшення експорту аграрної продукції з України.

Як повідомила пресслужба компанії в середу, відповідний меморандум УЗ підписала з ДП "Залізниця Молдови".

"Підписання меморандуму — це продовження нашої співпраці, яка дасть змогу розширити логістичні можливості між країнами та збільшити експортний потенціал. Це також перший приклад реалізації великого спільного проєкту між країнами-партнерами, який фінансують міжнародні інституції", - зазначив голова правління УЗ Євген Лященко, якого цитує пресслужба.

Цей проєкт реалізовують у межах ініціативи "Шляхи солідарності" за підтримки Єврокомісії, він передбачає виконання робіт на маршруті Валчінет - Окніца - Бєльці - Унгень - Кишинів - Каїнари протяжністю понад 400 км. Фінансування надають партнери та міжнародні фінансові установи. Завершити роботи на ділянці планується до кінця 2024 року.

"Завдяки відновленню інфраструктури буде збільшено пропускну спроможність дільниці, прискорено швидкість руху поїздів на ній та покращено якість вантажних перевезень", - наводяться у повідомленні слова гендиректора ДП "Залізниця Молдови" Олега Тофілата.

Він наголосив, що Україна має необхідну техніку і висококваліфікованих співробітників, які виконують інфраструктурні проєкти будь-якої складності швидко та якісно, що підтверджувалося і під час робіт із відновлення інфраструктури, зруйнованої під час бойових дій, і в результаті реалізації складних інфраструктурних проєктів, зокрема з міжнародними партнерами.

Зі свого боку голова правління УЗ нагадав, що українські та молдовські залізничники вже мають успішний досвід співпраці в інфраструктурних проєктах. Так, українські залізничники допомагали колегам із Молдови відновити частину ділянки в рамках реалізації проєкту з відбудови Березине-Бесарабяска. Роботи було виконано в рекордні терміни.

Україна і Молдова є учасниками Транс'європейської транспортної мережі (TEN-T), яку створює Євросоюз із метою з'єднати Європу із заходу на схід і з півночі на південь мережею автошляхів, залізничних шляхів, аеропортів і водних шляхів.

Як повідомлялося, Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) схвалив виділення кредиту розміром EUR23 млн Молдовській залізниці (Calea Ferata din Moldova, CFM) для відновлення двох ділянок: Валчінет - Бєльці - Унгень і Кишинів - Кайнари молдовського залізничного коридору Північ-Південь. Для реалізації проєкту буде також надано EUR20 млн інвестиційний грант Європейського Союзу через компонент швидкого реагування інструменту сусідства, розвитку та міжнародного співробітництва - Глобальна Європа (NDICI - GE). Частину фінансування EUR71 млн покриє Молдовська залізниця.

Теги: #молдова #укрзалізниця

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