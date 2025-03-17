Інтерфакс-Україна

Економіка

11:25 17.03.2025

Оцінка збитків ГК "Епіцентр" внаслідок військової агресії перевищує $1 млрд

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Оцінка збитків ГК "Епіцентр" внаслідок військової агресії перевищує $1 млрд

Група компаній "Епіцентр" оцінює збитки внаслідок втрати активів та недоотримання прибутків з 2014 року через військову агресію проти України в $1,02 млрд, повідомила пресслужба компанії.

"Згідно з оцінками незалежних експертів, сума збитків "Епіцентру", спричинених внаслідок повномасштабної війни, склала $751,4 млн. До цієї суми входять як реальні збитки – повне знищення, пошкодження чи окупація торгових центрів, втрата товару, техніки чи інших активів, так і упущена у результаті цих втрат вигода", – цитується у пресрелізі заступник генерального директора ТОВ "Епіцентр К" Дмитро Байдюк.

До загальної суми також входять збитки у розмірі $267,5 млн, понесені внаслідок втрати сімох торгових об’єктів загальною площею близько 163,2 тис. кв. м після окупації українських територій у 2014 році, зазначається у повідомленні.

Компанія підкреслює, що оцінка здійснювалася за участі незалежних експертів та юридичних компаній і може бути в подальшому використана в позовних заявах про стягнення збитків.

"Ми активно працюємо в юридичній площині щодо компенсації цих коштів за рахунок агресора, однак розуміємо, що це дуже тривалий процес", – зазначив генеральний директор компанії "Епіцентр К" Петро Михайлишин.

Група компаній "Епіцентр" – омніканальна екосистема, що об’єднує торговельні мережі "Епіцентр" і "Нова лінія", інтернет-магазин epicentrk.ua, агрохолдинг "Епіцентр-Агро", заводи з виробництва керамічної плитки Epicenter Ceramic Corporation, деревообробне підприємство ЦБМ "Осмолода", логістичні потужності.

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну мережа "Епіцентр" об’єднувала понад 80 ТЦ у всіх регіонах країни. Війна зруйнувала сім ТЦ у Маріуполі, Нікополі, Бучі, Чернігові, Харкові та Херсоні (два) загальною площею понад 125,6 тис. кв. м. Ще три об’єкти (у Мелітополі, Краматорську та Харкові) не працюють унаслідок окупації українських територій, обстрілів або близькості до зон бойових дій.

Станом на березень 2025 року мережа ритейлера об’єднувала 71 діючий ТЦ в Україні

За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) і Тетяна Суржик (0,73%).

Теги: #війна #збитки #епіцентр

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