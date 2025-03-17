МХП та American Global Strategies співпрацюватимуть для посилення глобальної експансії та продовольчої безпеки

"МХП", міжнародна компанія у сфері харчових і агротехнологій, почала співпрацювати з American Global Strategies (AGS) - американською консалтинговою компанією, яку очолює колишній радник із національної безпеки США Роберт О'Брайен, для зміцнення глобальної експансії та продовольчої безпеки на міжнародному ринку, повідомила пресслужба МХП.

"В умовах геополітичної нестабільності експертиза та стратегічні напрацювання AGS відіграють ключову роль у посиленні глобальних позицій МХП і розширенні експортного потенціалу. Це партнерство буде корисним не лише для МХП, а й для гарантування продовольчої безпеки в регіоні шляхом створення стабільних і надійних ланцюгів поставок", - йдеться в релізі компанії.

У "МХП переконані, що ця співпраця є важливим етапом трансформації агрохолдингу в міжнародну кулінарну компанію, оскільки відкриває нові можливості для інтеграції у світові ринки та зміцнення продовольчої безпеки в глобальному масштабі.

"МХП" - найбільший виробник курятини в Україні. Обробляє 360 тис. га в 12 регіонах України. Займається виробництвом зернових, олії, продуктів м'ясопереробки, які експортує у понад 80 країн.

Виробничі потужності компанії розташовані в Україні та Південно-Східній Європі, а також функціонують дочірні підприємства в Нідерландах, Великій Британії, ОАЕ, Саудівській Аравії та країнах ЄС.

Як повідомлялося, "МХП" у третьому кварталі 2024 року отримав $96 млн чистого прибутку, що на 75% перевищує показник третього кварталу 2023 року, водночас виручка зросла на 5% - до $773 млн, валовий прибуток - на 47%, до $249 млн, а операційний - на 62%, до $173 млн.

American Global Strategies (AGS) - стратегічна консалтингова компанія, що спеціалізується на оцінці геополітичних ризиків, міжнародній бізнес-стратегії, а також консультуванні у сферах оборони та безпеки. Заснована Робертом С. О'Браєном, колишнім радником з національної безпеки США, AGS допомагає бізнесу, урядам та організаціям долати складні глобальні виклики, забезпечуючи стійкість операцій та сталий розвиток.

AGS консультує клієнтів в аерокосмічній, оборонній, технологічній, енергетичній та фінансовій сферах.