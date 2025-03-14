Інтерфакс-Україна

Події

13:20 14.03.2025

Генпрокуратура Молдови домоглася затримання у Великій Британії олігарха Платона

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Молдовського олігарха В'ячеслава Платона, якого вважають одним з організаторів схеми "Ландромат" із відмивання грошей із Росії, затримали у Великій Британії місцеві правоохоронці для екстрадиції в Молдову, повідомила молдовська Генпрокуратура.

"Прокуратура Молдови перебуває в контакті з британською владою для організації відповідних процедур з метою видачі Платона молдовській стороні", - наголошується в повідомленні.

Затримали його за запитом молдовських прокурорів від 25 вересня 2024 року. Після екстрадиції до Платона будуть застосовані слідчі заходи.

Бізнесмена, акціонера кількох банків і страхових компаній Платона затримали 25 липня 2016 року в Києві співробітники СБУ та екстрадували до Молдови. У Кишиневі його звинуватили в причетності до крадіжки грошей з Banca de economii ("Ощадний банк Молдови"), отриманні та неповерненні кредитів на 800 млн леїв (близько $20 млн). Платона звинуватили і в причетності до виведення в офшори через молдавські банки грошей із РФ в сумі $20 млрд. У квітні 2017 року його було засуджено до 18 років ув'язнення. У грудні 2017 року Платон отримав ще 12 років за причетність "до розкрадання активів трьох страхових компаній на суму близько $15 млн". За сукупністю він був засуджений до 25 років тюремного ув'язнення, залишаючись весь цей час у слідчому ізоляторі № 13, відомому суворими умовами утримання під арештом.

У травні 2020 року новий генеральний прокурор Молдови Олександр Стояногло заявив про невинуватість Платона. Тоді ж Платон вийшов із в'язниці за клопотанням генпрокурора, а за рік прокуратура зняла всі обвинувачення, висунуті Платону у справі про банківське шахрайство в Молдові. Дві інші справи проти нього було направлено на повторний розгляд в апеляційну інстанцію.

Після зміни влади в Молдові, стосовно Платона було порушено нові кримінальні справи, пов'язані з крадіжкою мільярда доларів із банківської системи Молдови 2014 року У липні 2021 року Платон втік із Молдови, попросивши політичного притулку у Великій Британії. Після цього, 12 серпня 2021 року, у справі про "активну корупцію" і шахрайство, його було оголошено в розшук і ухвалено заочне рішення про його арешт.

Теги: #платон #молдова

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