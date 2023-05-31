Агроєврокомісар пропонує продовжити заборону на експорт зерна з України до 5 країн ЄС щонайменше до кінця жовтня

Комісар ЄС із сільського господарства Януш Войцеховський, усупереч пропозиціям України, пропонує продовжити заборону на експорт пшениці, ячменю, ріпаку та насіння соняшнику до Польщі, Угорщини, Румунії, Словаччини та Болгарії, як мінімум, до кінця жовтня.

"Сьогодні під час засідання Ради (із сільського господарства та рибальства), український міністр Микола Сольський закликав держави-членкині не продовжувати ці заходи... Я представив позицію, що нам потрібно продовжувати - найкраще до кінця року, але, щонайменше, до кінця жовтня цього року", - сказав він на пресконференції у Брюсселі після засідання Ради.

Єврокомісар уточнив, що Єврокомісія ще не ухвалила рішення про продовження спеціальних заходів для п'яти прифронтових країн, і викладена позиція наразі є його особистим баченням вирішення проблеми.

За його словами, під час обговорення надходили запитання від деяких держав-членів ЄС, чому заходи ухвалюють лише для п'яти держав-членів, хоча наслідки є для спільного ринку.

Войцеховський пояснив, що експорт агропродукції з України 2022 року, зокрема завдяки його лібералізації в червні, зріс на EUR6 млрд - до EUR13,2 млрд, однак понад 80% цього зростання припадає на збільшення імпорту п'ятьма зазначеними вище державами-членами: з приблизно EUR 1,3 млрд до EUR6,2 млрд.

"Це була підтримка України Європейським Союзом. Але вартість підтримки була оплачена, переважно, фермерами п'яти країн", - вважає єврокомісар.

Він зазначив, що збільшення імпорту на EUR5 млрд для ринків п'яти країн стало "шоком" і причиною введення Єврокомісією спеціальних заходів у вигляді тимчасової заборони - до 5 червня - імпорту українських сільгосптоварів безпосередньо до цих п'яти держав-членів, а також надання їм з європейського сільгоспрезерву EUR100 млн для вирішення проблем на внутрішніх ринках.

Єврокомісар констатував, що в п'яти країнах залишаються проблеми з нереалізованим зерном, що зберігається в зерносховищах, і висловив упевненість, що продовження спеціальних заходів поліпшить ситуацію в них.

"Якщо не продовжити цей документ, у нас (Європейського Союзу - ІФ-У) виникнуть величезні проблеми з урожаєм, який скупчиться в прифронтових державах-членах", - пояснив Войцеховський.

Комісар із сільського господарства повідомив, що паралельно Єврокомісія обговорює функціонування коридорів солідарності.

"Основні напрямки - з України через Румунію, яким пройшло транзитом близько 7 млн тонн українського зерна, через Польщу - близько 700 тис. тонн, Угорщину - 300 тис. тонн, Словаччину - 200 тис. тонн, Болгарію - менш як 100 тис. тонн", - зазначив Войцеховський.

Єврокомісар наголосив на важливості підтримки "шляхів солідарності" в Румунії, що вже обговорювалося під час перемовин ЄК з румунською стороною. Зокрема, йшлося про задіяння можливостей річки Дунай і поглиблення каналу, щоб ним могли прямувати більші судна. Саме з такою пропозицією звернулася до ЄК українська сторона, яка просить про поліпшення можливостей транзиту, зокрема, через Румунію.

Войцеховський позитивно оцінив пролонгацію експорту в рамках Чорноморської зернової ініціативи, яка "на два місяці полегшить експорт зерна з України". Водночас єврокомісар вказав на необхідність зважати на ситуацію з можливим блокуванням експорту української сільгосппродукції, "як це вже було раніше", і враховувати загальний обсяг українського експорту під час планування роботи "коридорів солідарності".

Розповідаючи про перспективи майбутнього сезону, комісар із сільського господарства спрогнозував, що український експорт 2023 року скоротиться, оскільки в країні скорочено посівні площі й очікується на 40% менший урожай.

"Це надасть змогу поліпшити організацію "шляхів солідарності" і спрямувати весь експорт ними", - резюмував він.

Зі свого боку міністр сільського господарства Польщі Роберт Телуш за підсумками переговорів повідомив, що низка членів ЄС виступають проти продовження обмежень після 5 червня.

"Я говорив учора в Брюсселі про продовження розпорядження, яке набуло чинності 2 травня. Є країни, які не хочуть, щоб воно застосовувалося після 5 червня. Сподіваюся, це лише поодинокі голоси", - процитувало Телуша польське аграрне відомство у Twitter.