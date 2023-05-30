Економіка

19:45 30.05.2023

Україна з 5 червня по 15 вересня заборонила експорт цукру

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Україна з 5 червня по 15 вересня заборонила експорт цукру

Україна на період до початку нового сезону цукроваріння в середині вересня заборонила його експорт, який донедавна підлягав лише ліцензуванню.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, відповідне рішення Кабінет Міністрів ухвалив на засіданні у вівторок, внісши цукор до переліку товарів, експорт яких підлягає квотуванню, на період з 5 червня по 15 вересня 2023 року з нульовою квотою.

"Внесено цукор до додатка 1 "Обсяги квот товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню" постанови №1466 з обсягом квоти 0 тонн і періодом ліцензування з 5 червня по 15 вересня 2023 року", - написав він.

Теги: #експорт #цукор #ліцензування

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