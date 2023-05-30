Економіка

17:40 30.05.2023

Виробник винищувачів і танків BAE Systems може відкрити виробництво в Україні

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Виробник винищувачів і танків BAE Systems може відкрити виробництво в Україні

Британська оборонна компанія BAE Systems відкриє офіс в Україні, а потім - потужності з виробництва та ремонту.

Домовленості про це було досягнуто під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з виконавчим директором Чарльзом Вудберном, керуючим директором Гебі Костіган директором з питань співробітництва з Україною Крістіаном Сіаром.

"Обговорили локалізацію виробництва в Україні. Домовилися розпочати роботу з відкриття офісу BAE Systems в Україні, а згодом – і потужностей із ремонту та виробництва продукції компанії", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

"Ми готові стати великим регіональним хабом для ремонту та виробництва різних видів продукції компанії BAE Systems і зацікавлені в більш глобальних відносинах", - написав також президент.

Серед продукції BAE Systems - винищувачі Typhoon, Jaguar, Harrier II, Tornado GR4, танки Challenger 2, гусеничні платформи M113, БМП Bradley, САУ Archer.

Теги: #україна #виробництво #зеленський #bae_systems

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