"ДТЕК" повідомив про аварійне відключення світла в центрі Києва

"ДТЕК Київські електромережі" відновлюють електропостачання 15 будинків вулиць Інститутської, Грушевського, Мазепи, Липської та Пилипа Орлика, знеструмлених через аварійне відключення.

"Аварійне відключення сталося о 12:28. Фахівці оперативно виїхали на місце аварії та одразу заживили 33 знеструмлені домівки від резервних джерел. 15 будинків, що ще залишаються знеструмленими, мають переключити до альтернативних джерел до 14:30", - повідомила компанія у своєму фейсбуці.

Там зазначили, що після резервного перемикання фахівці розпочнуть ремонт основного обладнання, щоб забезпечити надійну схему електропостачання будинків.

Невдовзі після повідомлення про аварійне відключення "ДТЕК Київські електромережі" повідомили у фейсбуці, що всі клієнти, про яких ішлося, вже отримують електрику.

Крім того, "Суспільне Одеса" повідомляє про відключення світла в низці будинків у різних районах міста і часткову зупинку електротранспорту, пояснюючи це з посиланням на "ДТЕК" аварією на лінії електропередач.

У соцмережах "ДТЕК" такої інформації поки що немає.