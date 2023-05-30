Економіка

14:35 30.05.2023

"ДТЕК" повідомив про аварійне відключення світла в центрі Києва

1 хв читати
"ДТЕК" повідомив про аварійне відключення світла в центрі Києва

"ДТЕК Київські електромережі" відновлюють електропостачання 15 будинків вулиць Інститутської, Грушевського, Мазепи, Липської та Пилипа Орлика, знеструмлених через аварійне відключення.

"Аварійне відключення сталося о 12:28. Фахівці оперативно виїхали на місце аварії та одразу заживили 33 знеструмлені домівки від резервних джерел. 15 будинків, що ще залишаються знеструмленими, мають переключити до альтернативних джерел до 14:30", - повідомила компанія у своєму фейсбуці.

Там зазначили, що після резервного перемикання фахівці розпочнуть ремонт основного обладнання, щоб забезпечити надійну схему електропостачання будинків.

Невдовзі після повідомлення про аварійне відключення "ДТЕК Київські електромережі" повідомили у фейсбуці, що всі клієнти, про яких ішлося, вже отримують електрику.

Крім того, "Суспільне Одеса" повідомляє про відключення світла в низці будинків у різних районах міста і часткову зупинку електротранспорту, пояснюючи це з посиланням на "ДТЕК" аварією на лінії електропередач.

У соцмережах "ДТЕК" такої інформації поки що немає.

 

Теги: #київ #енергетика #дтек

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:15 30.05.2023
В Україні аварійно відключилася низка магістральних високовольтних ліній, причини з'ясовують - "Укренерго"

В Україні аварійно відключилася низка магістральних високовольтних ліній, причини з'ясовують - "Укренерго"

14:50 30.05.2023
Аварійні відключення світла відбуваються у всій країні через зниження частоти в енергосистемі - ДТЕК

Аварійні відключення світла відбуваються у всій країні через зниження частоти в енергосистемі - ДТЕК

14:10 30.05.2023
У Голосіївському районі Києва завершено пошуково-рятувальні роботи в будинку, пошкодженому уламками російського дрона - Кличко

У Голосіївському районі Києва завершено пошуково-рятувальні роботи в будинку, пошкодженому уламками російського дрона - Кличко

11:58 30.05.2023
Знеструмлено частину споживачів у 5 областях через негоду та обстріли - Міненерго

Знеструмлено частину споживачів у 5 областях через негоду та обстріли - Міненерго

10:22 30.05.2023
Одна людина загинула, ще 13 поранені в Києві та області внаслідок атаки РФ ударними дронами - Нацполіція

Одна людина загинула, ще 13 поранені в Києві та області внаслідок атаки РФ ударними дронами - Нацполіція

08:58 30.05.2023
До ліквідації наслідків атаки РФ на Київ уночі залучали понад 150 рятувальників і 30 одиниць техніки

До ліквідації наслідків атаки РФ на Київ уночі залучали понад 150 рятувальників і 30 одиниць техніки

08:50 30.05.2023
Кількість постраждалих після атаки безпілотників у Києві збільшилася до шести людей

Кількість постраждалих після атаки безпілотників у Києві збільшилася до шести людей

05:30 30.05.2023
За добу росіяни 3 рази атакували Київ, знищено 20 ворожих БПЛА

За добу росіяни 3 рази атакували Київ, знищено 20 ворожих БПЛА

18:51 29.05.2023
"ДТЕК" минулого тижня відновив електропостачання 81 тис. сімей у трьох областях України

"ДТЕК" минулого тижня відновив електропостачання 81 тис. сімей у трьох областях України

18:07 29.05.2023
"ДТЕК" усунув наслідки негоди на Одещині

"ДТЕК" усунув наслідки негоди на Одещині

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кабмін підвищив тариф на електроенергію для населення до 2,64 грн із 1 червня - джерело

В Україні аварійно відключилася низка магістральних високовольтних ліній, причини з'ясовують - "Укренерго"

Аварійні відключення світла відбуваються у всій країні через зниження частоти в енергосистемі - ДТЕК

Мінекономіки пропонує збільшити розмір мінзарплати з 2024 року до 7 651 грн

Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про скасування 2% "спрощенки" з програми з МВФ

ОСТАННЄ

Кабмін підвищив тариф на електроенергію для населення до 2,64 грн із 1 червня - джерело

ПрАТ "Ветропак Гостомельський склозавод" відновило роботу

ЄБА закликає вирішити проблеми з чергами на українсько-польському кордоні під час транзитних вантажоперевезень

Мінекономіки пропонує збільшити розмір мінзарплати з 2024 року до 7 651 грн

ВР підтримала виробництво дронів в Україні, звільнивши від податків комплектувальні

Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про скасування 2% "спрощенки" з програми з МВФ

План посівної в Україні на 13 млн га виконано ближче до 90% - Мінагрополітики

"Укрзалізниця" ввела новий маршрут із Києва до Одеси через Черкаси

НКРЕКП офіційно запропонувала затвердити з 1 червня єдиний тариф на е/е для населення на рівні 2,88 грн/кВт-год

Турецька ліра впала до рекордного мінімуму перед другим туром президентських виборів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА