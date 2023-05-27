Економіка

19:31 27.05.2023

План посівної в Україні на 13 млн га виконано ближче до 90% - Мінагрополітики

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План посівної в Україні на 13 млн га виконано ближче до 90% - Мінагрополітики

Україна планує завершити посівну кампанію цього року 5-10 червня, гарна погода в травні дала змогу надолужити відставання у квітні, повідомив перший заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький в ефірі Єдиного телемарафону в суботу.

"Якщо загалом подивитися, то бачимо, що вже на 85%, навіть ближче до 90% план, встановлений у 13 млн га, виконано, тобто буквально на початку червня, 5-10 червня, повністю посівна буде завершена", - сказав він.

Висоцький уточнив, що посів ранніх ярих культур, таких як яра пшениця, ячмінь, горох, овес, уже завершено, а також завершено посів цукрових буряків в обсязі більшому, ніж торік.

"Цукру буде вироблено більш ніж достатньо", - зазначив перший заступник голови Мінагрополітики.

За його словами, ще триває сівба пізніх культур - соняшнику, сої і також, частково, кукурудзи.

"Цього року частка олійних культур, а саме сої, соняшнику, ріпаку, збільшилася. Пов'язано це, перш за все, з вартісною логістикою, відповідно зміною сівозміни під культури, які мають більшу ціну за одну тонну, за одиницю вирученої продукції", - пояснив Висоцький.

Він уточнив, що наразі посівна подекуди відстає від середньостатистичного прогнозу до півтора-двох тижнів, але поки що це не критично.

Перший заступник міністра наголосив, що критичними будуть перші дві декади червня. "Попередньо колеги з Гідрометцентру кажуть, що такі короткочасні, але досить інтенсивні дощі все ж таки мають випадати в цей період... Сподіваємося, що для вегетації росту наступні ці дві декади все-таки пройдуть дощі по всій території України", - сказав Висоцький.

 

 

 

Теги: #оцінка #посівна

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