Економіка

15:42 26.05.2023

Україна включить Мозамбік до переліку країн, які отримують українські зернові в рамках ініціативи "Grain From Ukraine"

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Україна включить Мозамбік до переліку країн, які отримують українські зернові в рамках ініціативи "Grain From Ukraine"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за результатами зустрічі з главою МЗС Мозамбіку Веронікою Макамо повідомив, що Україна готова включити Мозамбік до переліку країн, які отримують українські зернові в рамках гуманітарної ініціативи "Grain From Ukraine".

"Під час мого першого візиту до Мозамбіку я зустрівся з міністром закордонних справ і співробітництва Веронікою Макамо. Ми домовилися вивести наші двосторонні відносини на новий рівень. Ми також включимо Мозамбік до гуманітарної програми президента Зеленського "Зерно з України", - написав він у твіттері.

Як повідомляє пресслужба МЗС України, візит Кулеби до Мозамбіку передбачає виконання трьох основних завдань.

"Перше: закласти політичний фундамент для розвитку взаємовигідних відносин країн. Друге: обговорити втілення Формули миру президента Володимира Зеленського. Третє: напрацювати перспективні напрями економічного співробітництва", - сказав Кулеба. Так, міністр запросив Мозамбік - особливо як країну, що нині посідає місце непостійного члена Ради Безпеки ООН у 2023-2024 роках, - долучитися до реалізації "Формули миру".

Своєю чергою, Мозамбіцька сторона висловила солідарність з Україною на тлі розв'язаної Росією війни та підтримала пропозицію Кулеби провести під патронатом міністерств закордонних справ бізнес-форум за участю українського та мозамбікського бізнесу.

"Це допоможе напрацювати спільні проєкти у сферах торгівлі, сільського господарства, харчової промисловості, інформаційних технологій, цифрової трансформації, фармацевтики", - ідеться в повідомленні відомства.

Теги: #україна #мозамбік #зернова_ініціатива

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