ДІЯРУ спростував фейкову інформацію росЗМІ про нібито підготовку Україною в Харкові вибуху сховища ВЯП

Державна інспекція ядерного регулювання України (Держатомрегулювання, ДІЯРУ) спростувала фейкову інформацію російських ЗМІ про нібито підготовку Україною провокації з вибухом сховища з відпрацьованим ядерним паливом у Харкові.

"25 травня 2023 року в пропагандистському агентстві Росії ТАСС з'явилася "публікація" з посиланням на неназване, але "обізнане" джерело про нібито підготовку Україною "провокації з підривом у Харкові сховища з відпрацьованим ядерним паливом з подальшим звинуваченням Москви", - повідомляється на сайті ДІЯРУ.

Як зазначили в інспекції, джерело ТАСС також стверджує, що "українським неонацистам" Харків для вчинення терористичного акту підходить, оскільки там кілька ядерних реакторів - у Національному науковому центрі "Харківський фізико-технічний інститут" та у Фізико-технічному інституті низьких температур ім. Б. І. Вєркіна.

"Звинувачення російських пропагандистів - ніщо інше, як цинічна, відверта брехня і хвора фантазія. У Харкові немає ядерних реакторів взагалі, і в згаданих інститутах зокрема, так само як немає і ніколи не було сховища з відпрацьованим ядерним паливом", - заявили в Держатомрегулювання.

Як пояснили в інспекції, від початку повномасштабного вторгнення РФ Україна вже неодноразово стикалася з фейковими російськими звинуваченнями, зокрема, про виготовлення "брудної бомби", підготовку вибухів радіоактивних речовин на різних об'єктах тощо. Однак усі ворожі фейкові звинувачення були спростовані, зокрема, шляхом забезпечення повного доступу до українських ядерних об'єктів інспекторів Міжнародного агентства з атомної енергії.

"Це свідчить про те, що Україна залишається транспарентною країною і чітко дотримується взятих на себе міжнародних зобов'язань у сфері використання ядерної енергії", - наголосили в ДІЯРУ.

В інспекції прокоментували, що свіжі вигадки росЗМІ про загрози ядерної катастрофи на ядерних об'єктах, яких просто не існує в Україні, - це яскравий прояв невгамовної бурхливої фантазії роспропагандистів та їхнього повного відриву від реальності.

Джерело: https://snriu.gov.ua/news/rosiiski-propahandysty-rozghaniaiut-cherhovyi-feik-pro-pidhotovku-iadernoi-katastrofy-v-ukraini