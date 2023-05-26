Економіка

12:19 26.05.2023

Коломойський слідом за Боголюбовим відмовився давати свідчення у Високому суді Лондона - ПриватБанк

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Коломойський слідом за Боголюбовим відмовився давати свідчення у Високому суді Лондона - ПриватБанк

Колишній власник ПриватБанку Ігор Коломойський не готовий підтримувати свою лінію захисту проти позову ПриватБанку під час перехресного допиту на майбутньому судовому слуханні по суті у Високому суді Лондона, що розпочнеться 12 червня, повідомив ПриватБанк у п'ятницю за підсумками слухань, які відбулися тут 23 травня.

"Крім того, було підтверджено, що жоден зі свідків пана Коломойського також не готовий давати усні свідчення під час слухання по суті", - зазначив держбанк.

Фінустанова нагадала, що слухання по суті стосуватиметься багатомільярдного позову ПриватБанку щодо шахрайства та незаконного привласнення коштів, серед інших, проти Коломойського та його партнера Геннадія Боголюбова, про відмову якого від надання свідчень під час слухання по суті стало відомо на судовому процесуальному слуханні 29 березня.

"Отже, на суді не буде свідків, які давали б фактичні свідчення на користь пана Коломойського та пана Боголюбова", - стверджує ПриватБанк.

За його даними, відповідачі та їхні свідки не пояснили причини відмови від надання свідчень. Банк вважає, що це свідчить про те, що в ексвласників банку немає адекватної відповіді на твердження ПриватБанку про їхні шахрайські дії.

Як повідомлялося, націоналізований у грудні 2016 року ПриватБанк через рік подав позов до Високого суду Лондону проти ексвласників Коломойського і Боголюбова, а також імовірно пов'язаних із ними шести британських компаній, і домігся розпорядження суду про всесвітній арешт їх активів на суму понад $2,5 млрд.

Проте Високий суд Лондону 4 грудня 2018 року визнав невідповідним його юрисдикції цей позов ПриватБанку, вважаючи, що його було подано проти британських компаній для того, щоб залучити до провадження Коломойського та Боголюбова. Банк оскаржив це рішення, й апеляційний суд Англії та Уельсу 15 жовтня 2019 став на його бік. Припис суду про всесвітній арешт активів залишився чинним до винесення судового рішення по суті.

Судді Апеляційного суду дійшли висновку, що банк має достатню для судового розгляду справу для повного відшкодування $1,9 млрд (а з урахуванням відсотків – $3 млрд), як зазначено у позовних вимогах. Коломойський та Боголюбов намагалися оскаржити це рішення у Верховному Суді.

Перший день попереднього слухання перед слуханням по суті відбувся 28 березня 2022 року, суд задовольнив клопотання відповідачів про перенесення слухання по суті, яке мало розпочатися в червні 2022 року, у зв'язку з війною в Україні.

Зі свого боку банк заявив, що до червня 2023 року розмір позову збільшиться майже до $4,5 млрд, оскільки відсотки нараховуються розміром близько $500 тис. щодня, а судовий наказ про всесвітній арешт активів відповідачів залишається чинним.

Уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ та колишніх акціонерів ПриватБанку Коломойського та Боголюбова, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови. Ексвласники банку вважають здійснену націоналізацію, внаслідок якої вони повністю втратили свої акції, незаконною, тоді як ПриватБанк і держава вимагають від них відшкодування збитків. Наразі сторони ведуть судові спори і в Україні, і в закордонних юрисдикціях.

Теги: #приватбанк #коломойський

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