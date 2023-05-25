Єврорада продовжила дію "економічного безвізу" з Україною ще на рік - Шмигаль

Європейська Рада продовжила дію режиму безмитної торгівлі з Україною (так званого економічного безвізу) ще на один рік, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Європейська Рада сьогодні продовжила дію "економічного безвізу" з Україною ще на рік. Це означає, що український бізнес не сплачуватиме жодних мит, квот і тарифів при експорті товару в ЄС щонайменше до червня 2024 року", - написав Шиигаль у телеграм-каналі в четвер.

Прем'єр висловив вдячність європейським партнерам за ухвалене рішення, яке допоможе українському бізнесу та українській економіці в надскладних воєнних умовах.