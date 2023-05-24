Економіка

17:31 24.05.2023

Продаж традиційного алкоголю зростає у Кореї через його популярність серед молоді

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Продаж традиційного алкоголю зростає у Кореї через його популярність серед молоді

Продаж традиційних міцних спиртних напоїв активно зростає у Південній Кореї завдяки їхній популярності серед молодих людей, пише видання Korea Bizwire.

Реалізація алкоголю місцевого виробництва в мережі Lotte Mart Co. зросла на 15% у січні-квітні. У 2022 році показник збільшився на 16,7%, у 2021-му підскочив на 36,9%.

Мережа універмагів CU також демонструє темпи зростання продажу цієї категорії напоїв понад 10% з 2020 року.

Більше половини (54,1%) усього продажу традиційних південнокорейських видів міцного алкоголю припадає на покупців віком від 20 до 50 років, зазначає видання.

Теги: #алкоголь #корея

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