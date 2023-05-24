"Запоріжсталь" через війну втратила ринки збуту в Азії та Північній Африці, переорієнтувала поставки до Європи - СЕО

Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь" через війну втратив ринки збуту в Азії, зокрема в Туреччині, а також у країнах Північної Африки та переорієнтував поставки металопродукції до Європи, повідомив генеральний директор підприємства Роман Слободянюк в інтерв'ю французькому телебаченню RFI.

За його словами, комбінат був змушений переорієнтуватися на Європу, куди легше дістатися сушею.

Водночас Слободянюк навів низку чинників, пов'язаних із близькістю з фронтом, які вплинули на роботу комбінату. Так, Запоріжжя регулярно зазнає російських обстрілів.

Зі свого боку лінійний менеджер "Запоріжсталі" Артем Калінієвич додав, що після щоденної сирени повітряної тривоги комбінат може потрапити під обстріл. Водночас він повідомив, що величезний комплекс підприємства обладнаний підземними укриттями. Однак фахівці, які працюють у прокатному цеху і виплавляють метал або заливають сталь у мартенівські печі, не можуть полишити робочі місця. "Виробництво безперервне. Якщо ми раптово зупинимо його, виникне небезпечна ситуація", - пояснив менеджер.

Як констатує пресслужба "Запоріжсталі", російське вторгнення 24 лютого 2022 року перевернуло виробничі процеси та логістику: "Спочатку ми не знали, що виробляти, і довелося все переосмислити. Лише для Польщі процеси залишилися колишніми".

Після окупації російськими військами берегів Азовського моря та блокади чорноморських портів потрібно було шукати нові шляхи постачання продукції та сировини, необхідної для доменних печей.

Крім того, на початку бойових дій комбінат був змушений призупинити роботу на 33 дні. "Такого не було з часів Другої світової війни", - сказав Слободянюк, якого цитує пресслужба.

Більш повільними темпами його діяльність відновилася у квітні 2022 року. "Зараз комбінат працює на 70% своєї потужності - на трьох доменних печах із чотирьох", - зазначив гендиректор.

За його словами, наразі на комбінаті працюють 8 тис. осіб порівняно з 10 тис. 15 місяців тому. Ще тисячу працівників призвали до війська.

"Запоріжсталь" - одне з найбільших промислових підприємств України, продукція якого має широкий попит у споживачів як на внутрішньому ринку, так і в багатьох країнах світу. Спеціалізація комбінату - високоякісний сталевий г/к рулон, г/к лист, холоднокатаний лист, х/к рулон з вуглецевих і низьколегованих сталей, а також сталева стрічка, чорна жерсть, гнутий профіль.

Основними споживачами продукції є виробники зварних труб, підприємства автомобільного, транспортного, сільськогосподарського машинобудування, виробники виробів побутової техніки.

"Запоріжсталь" перебуває в процесі інтеграції в групу "Метінвест", основними акціонерами якої є ПрАТ "Систем Кепітал Менеджмент" (71,24%) і група компаній "Смарт-холдинг" (23,76%).

ТОВ "Метінвест Холдинг" - управляюча компанія групи "Метінвест".

Джерело: https://metinvestholding.com/ru/media/news/yak-zaporzhstalj-moblzu-svo-resursi-dlya-peremogi-ukrani-u-vjn