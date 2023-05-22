Запаси газу до початку опалювального періоду мають перевищити 14 млрд куб. м

До початку осінньо-зимового періоду 2023-24 рр. запас газу в українських газосховищах має становити понад 14 млрд кубометрів, повідомив прем'єр Денис Шмигаль за підсумками засідання Антикризового енергетичного штабу.

"Визначили, що до початку осінньо-зимового періоду запас газу в сховищах має становити понад 14 млрд. кубометрів. Наша стратегічна мета - мінімізувати імпорт газу в Україну за рахунок збільшення власного газовидобутку", - написав він у телеграмі у понеділок увечері.

Крім того, за інформацією прем'єра, на засіданні штабу було дано доручення збільшити можливості експорту-імпорту електроенергії з ЄС, а також погоджено з усіма енергетичними підприємствами план відновлення до початку опалювального сезону 1710 МВт генерувальних потужностей.

"Міненерго та Мінінфраструктури також дано завдання забезпечити роботу щодо захисту від російських дронів і ракет генеруючих потужностей і систем розподілу. Серед іншого розглянули пропозицію щодо децентралізації енергомережі, зокрема, залучення громад до розвитку розподіленої генерації", - зазначив Шмигаль.