"AB InBev Efes Україна" відновило випуск пива в Миколаєві

Один з найбільших українських виробників пива ПрАТ "AB InBev Efes Україна" відновив випуск пива на потужностях Миколаївської пивоварні, повідомив "Інтерфакс-Україна" СЕО компанії Дмитро Шпаков.

"Ми залишили у виробництві всі ті бренди, які найбільше подобаються нашим споживачам. Пиво, зварене в Миколаєві, вже знову можна знайти на полицях супермаркетів", - зазначив він.

Розповідаючи про бренди, які вироблятимуться в Миколаєві, Шпаков назвав найочікуванішими "справжню перлину Миколаївщини" - пиво "Янтар", а також "Біле", "Біла Ніч", "Чернігівське Світле", "Титан" і "Рогань Традиційне".

За інформацією СЕО компанії, на всіх пивоварнях компанії, які розташовані в Чернігові, Харкові та Миколаєві, виробництво було зупинено 24 лютого 2022 року.

"З початком повномасштабного вторгнення в Миколаєві, як і на двох інших броварнях компанії "AB InBev Efes Україна" в Чернігові та Харкові, було неможливо продовжувати будь-які виробничі процеси - надто велика небезпека для працівників та мешканців цих міст, адже всі заводи розташовані в безпосередній близькості до зони бойових дій", - пояснив Шпаков.

СЕО "AB InBev Efes Україна" повідомив, що наразі Чернігівська пивоварна компанія вже активно працює і виробляє всі бренди пива, які є в портфелі підприємства.

За словами Шпакова, Миколаївська пивоварня за час вимушеного простою зазнала серйозних ушкоджень основного виробництва від російських ракетних обстрілів, частина обладнання була втрачена.

Після ухвалення рішення про перезапуск Миколаївської пивоварні на підприємстві було проведено діагностику, ремонт і налаштування всього виробничого обладнання. Усі три лінії пивоварні (ПЕТ, скло 0,5 л і кеги) вже повністю відновлені та розпочали повноцінне виробництво улюблених усіма українцями брендів пива. Виробництво забезпечене всіма необхідними контрактами, зокрема щодо сировини, розповів СЕО компанії.

За його інформацією, Миколаївська пивоварня, хоч і зупиняла роботу, але всіляко підтримувала життєдіяльність свого регіону. "У березні 2022 року в Миколаєві виникла гостра потреба в чистій воді. Тому кілька співробітників пакувального виробництва і технічної служби, які на той момент залишалися в місті, наливали воду в резервуари підприємства і забезпечили містян 150 тис. літрами питної води", - розповів він.

СЕО "AB InBev Efes Україна" вказав на важливість забезпечення роботи виробничих потужностей і підготовки до запуску виробництва. Однак головним досягненням підприємства вважає те, що компанії вдалося зберегти колектив.

"Ми працюємо довоєнним штатом і не скоротили жодної людини. Частину наших співробітників мобілізовано до ЗСУ, і ми чекаємо на їхнє повернення в рідну броварню", - наголосили в "AB InBev Efes Україна".

У пресслужбі компанії не уточнили термінів запуску Харківської пивоварні.

Як повідомлялося, один із лідерів українського пивоварного ринку "AB InBev Efes Україна" створено 2018 року в результаті злиття AB InBev і Anadolu Efes на території України та Росії. Згідно з даними системи розкриття НКЦПФР, основним акціонером ПрАТ до кінця 2022 року з часткою 98,7199% було AB InBev Efes B.V. (Нідерланди).

За даними компанії, портфель пивних брендів складається з глобальних ТМ: Bud, Corona Extra, Stella Artois; міжнародних ТМ: Hoegaarden, Leffe, Beck's, Lowenbrau, Franziskaner, Velkopopopovickiy Kozel; а також локальних ТМ "Чернігівське", "Рогань", "Янтар", "Жигулівське Оригінальне".

Як повідомлялося, у Миколаєві також відновив свою роботу завод із виробництва напоїв "PepsiCo Україна", восени очікується запуск двох заводів "Агроф'южн", для забезпечення роботи якого проведено посівну на 19 тис. гектарах у Миколаївській і Херсонській областях, а також працює завод Lactalis.