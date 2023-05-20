Економіка

15:17 20.05.2023

Мішель - Зеленському: рішуче підтримую підготовку нового макрофіну для України на період після 2023 року

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Мішель - Зеленському: рішуче підтримую підготовку нового макрофіну для України на період після 2023 року

Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив президенту України Володимиру Зеленському про те, що підтримує підготовку нового багаторічного пакета макрофінансової допомоги Україні на період після 2023 року.

Про це журналістам у суботу після закінчення зустрічі, яка відбулася на полях саміту G7 у Хіросімі (Японія), повідомив високопоставлений європейський чиновник.

За його словами, президенти обговорили останні події на полі бою і підтримку ЄС Україні в усіх сферах. "Президент Мішель наголосив, що він рішуче підтримує підготовку нового багаторічного макрофінансово-економічного пакета на період після 2023 року, що стане свідченням довгострокової прихильності ЄС боротьбі України проти незаконної війни Росії. Також за рахунок доставки боєприпасів і створення коаліції для винищувачів посилюється військова підтримка", - розповів чиновник.

Крім того, Мішель знову підтвердив повну підтримку ЄС ініціативі мирного плану України і має намір всебічно координувати подальші кроки з державами-членами. "ЄС працюватиме з партнерами по G7, щоб завдати удару по кожному стовпу російської економіки, щоб військова машина Путіна зазнала невдачі", - додав високопоставлений європейський чиновник.

Щодо перспективи вступу України до ЄС, то президент Мішель подякував президенту Зеленському за судові реформи і боротьбу з корупцією, так само як і підтвердив свій намір винести це питання на розгляд Європейської ради до кінця року.

За словами європейського чиновника, зі свого боку президент Зеленський поінформував Мішеля про зустрічі з лідерами Ліги арабських держав. Вони також обговорили підготовку до саміту НАТО у Вільнюсі. "Для президента Мішеля запрошення президента Зеленського взяти участь у зустрічі G7 є наочним свідченням непохитної підтримки України з боку G7", - наголосив чиновник.

Теги: #україна #макрофіндопомога #мішель

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