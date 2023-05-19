Економіка

11:29 19.05.2023

"Нова пошта" відновила роботу мобільного застосунку

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"Нова пошта" відновила роботу мобільного застосунку

ТОВ "Нова пошта", лідер експрес-доставки в Україні, відновило роботу мобільного застосунку і сервісу авторизації, повідомила пресслужба компанії в п'ятницю.

"Наразі всі послуги в мобільному застосунку доступні. Клієнти можуть створювати накладні, здійснювати онлайн-оплати, отримувати та відправляти посилки через поштомати", - йдеться в повідомленні.

У компанії додали, що всі сервіси доступні також у відділеннях: оплата карткою та готівкою, видача грошових переказів та оформлення посилки в кредит. Оплачувати посилки кур'єру також можна всіма способами.

"Що стосується питання, чи стала причиною збою фішингова атака - ні", - зазначили в компанії.

Як повідомлялося, про збій у роботі мобільного застосунку "Нової пошти" стало відомо вдень 18 травня.

Теги: #нова_пошта #застосунок

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