"Нова пошта" відновила роботу мобільного застосунку

ТОВ "Нова пошта", лідер експрес-доставки в Україні, відновило роботу мобільного застосунку і сервісу авторизації, повідомила пресслужба компанії в п'ятницю.

"Наразі всі послуги в мобільному застосунку доступні. Клієнти можуть створювати накладні, здійснювати онлайн-оплати, отримувати та відправляти посилки через поштомати", - йдеться в повідомленні.

У компанії додали, що всі сервіси доступні також у відділеннях: оплата карткою та готівкою, видача грошових переказів та оформлення посилки в кредит. Оплачувати посилки кур'єру також можна всіма способами.

"Що стосується питання, чи стала причиною збою фішингова атака - ні", - зазначили в компанії.

Як повідомлялося, про збій у роботі мобільного застосунку "Нової пошти" стало відомо вдень 18 травня.