Економіка

10:06 19.05.2023

Велика Британія запровадила санкції проти низки російських компаній і банків

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Велика Британія запровадила санкції проти низки російських компаній і банків

Велика Британія здійснила масштабне оновлення російського санкційного списку: його поповнили кілька публічних компаній, група банків, а також члени рад директорів кількох держкомпаній.

Згідно з повідомленням Казначейства Великої Британії, з 18 травня санкції поширюються на АФК "Система", ПАТ "Полюс", ПАТ "Северсталь", ПАТ "Магнітогорський металургійний комбінат", ТМК, ОМК, РМК, групу FESCO, Челябінський металургійний комбінат (група "Мечел").

До санкційного списку також потрапили банк "Тінькофф", Росбанк, ВБРР, Металінвестбанк.

Крім того, санкції запроваджено до "ДОМ.РФ" і низки компаній, що входять до "Росатому" ("Атомфлот", "Ренера" та інші).

Також до списку занесено членів рад директорів "Російських залізниць", "Совкомфлоту", "Транснафти", як чиновників (перший віцепрем'єр Андрій Бєлоусов, перший заступник міністра енергетики Павло Сорокін, заступник глави Мінфіну Олексій Моїсєєв та інші), так і незалежних (Геннадій Шмаль, Валерій Шанцев та ін.). Під санкціями також тепер перебувають бізнесмен Ігор Алтушкін і кілька топменеджерів "Газпром нафти".

Теги: #санкції #велика_британія

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