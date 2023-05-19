США ризикують втратити ще більше криптокомпаній через незрозуміле регулювання - голова платформи Ripple

Криптокомпанії будуть активніше йти зі США через неясні правила й закони, заявив в інтерв'ю CNBC глава криптовалютної платформи Ripple Бред Гарлінгхаус.

"Європа дійсно стала лідером, і країни на кшталт ОАЕ... Навіть Велика Британія і Сінгапур - вони дають ясність щодо того, як регулюватимуть ці цифрові активи", - зазначив топменеджер.

У середу Ripple оголосила про купівлю швейцарського провайдера цифрової інфраструктури Metaco.

Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) США 2020 року обвинуватила Ripple, одного з її засновників Кріса Ларсена і Бреда Гарлінгхауса у створенні незареєстрованого цінного паперу, стверджуючи, що вони залучили понад $1,3 млрд від продажу криптовалюти XRP в обхід належних процедур і розкриттів. Гарлінгхаус зазначав, що "XRP є криптовалютою і не має бути зареєстрована як інвестиційний контракт". Судовий процес триває досі.

У квітні 2023 року Coinbase Global, оператор найбільшої в США криптовалютної біржі, подав до суду на саму SEC, зажадавши відповіді на петицію від липня 2022 року, де компанія просила регулятора запропонувати і ввести в дію правила регулювання цифрових активів як цінних паперів.

Влада США також обвинувачує найбільшу у світі біржу з торгівлі криптовалютами Binance у порушенні федерального законодавства з метою залучення американських клієнтів.

Тим часом The Wall Street Journal у четвер повідомила, що американська Bit Digital, що працює у сфері майнінгу біткойнів, уперше за два роки розмістить нові обчислювальні машини за межами Штатів з огляду на можливе введення майнингового податку.