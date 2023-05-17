Економіка

15:32 17.05.2023

"Метінвест" представив проєкт відновлення України "Сталева мрія" з урахуванням екологічності та швидкості будівництва будівель

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"Метінвест" представив проєкт відновлення України "Сталева мрія" з урахуванням екологічності та швидкості будівництва будівель

"Метінвест-СМЦ", збутова компанія групи "Метінвест", представила концепцію відновлення країни "Сталева мрія" на архітектурно-будівельному BUSINESS FORUM "Відновлення України. Стратегія змін для архітекторів, девелоперів і забудовників".

Згідно з пресрелізом компанії, бізнес-форум, генеральним партнером якого виступив "Метінвест", присвячений інструментам і стратегіям післявоєнної відбудови зруйнованої внаслідок війни інфраструктури та житла. Форум зібрав понад 4 тис. учасників, на трьох дискусійних панелях представники влади, бізнесу та експерти обговорили містобудівну політику, інвестиції в будівництво, державні та приватні ініціативи, здатні прискорити відновлення.

Один із таких проєктів - "Сталева мрія" - це концепція відновлення країни, що містить набір готових рішень для будівництва житла та соціальної інфраструктури, які можна адаптувати під потреби конкретних громад.

"Метінвест" готовий брати участь у відновленні України. Компанія не лише остачатиме сталь для будівництва, а й використає свій досвід і експертизу, щоб зробити процес відновлення більш ефективним, швидким і простим. Як великий бізнес, ми взяли на себе відповідальність розробити загальну концепцію відновлення країни. Сподіваюся, вона буде імпульсом, щоб втілити мрії в дії", - зазначив генеральний директор групи Юрій Риженков, якого цитує пресслужба.

Фахівці "Метінвест-СМЦ" розробили проєкти 13 типів будівель зі сталі, кожна з яких виконана в декількох варіантах - з урахуванням різних умов і обставин. Це житлова забудова (будинки на 1-8 поверхів, гуртожиток, готель), соціальна інфраструктура (школа, дитсадок, амбулаторія), інфраструктурні об'єкти (паркінг, спорткомплекс і підземне укриття). Загалом передбачається понад 200 готових проєктів будівель на основі трьох сталевих попередньо виготовлених елементів (prefab-рішень) - каркаса, модуля і платформи.

Як уточнено, такі рішення вирізняють інклюзивність, екологічність і швидкість будівництва: наприклад, 1-поверховий будинок можна звести за два місяці, 8-поверховий - за дев'ять місяців, дитсадок - удвічі швидше, ніж зазвичай. Проєкти також включають повний пакет документів, зокрема кошторис, графіки будівництва, планування, технічні рішення.

"Ми розробили концепцію міста, що допоможе постраждалим від війни громадам. Громада може обрати наш проєкт будинку, школи тощо, адаптувати його під свої потреби, залучити державні або міжнародні кошти та розпочати будівництво. Це комплексні рішення, які можуть використовувати всі. Ми просуваємо принцип "будуй українське", тому об'єднали в проєкті різних вітчизняних виробників", - сказав гендиректор "Метінвест-СМЦ" Ігор Тонєв.

До роботи над концепцією були залучені архітектори, проєктувальники та дизайнери. У проєкті готові брати участь понад 15 заводів металевих конструкцій, а також виробники будматеріалів. "Сталеву мрію" планують презентувати представникам місцевої влади постраждалих регіонів, а після обговорення та адаптації до конкретних умов передати на місця.

"Метінвест" складається з видобувних і металургійних підприємств, розташованих в Україні, Європі та США.

Основними акціонерами "Метінвесту" є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно управляють компанією.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - управляюча компанія групи "Метінвест".

Теги: #відновлення #метінвест #проєкт

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