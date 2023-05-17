Економіка

16:07 17.05.2023

Необхідно розвивати харчову переробку і знизити податки - Разумков про програму відновлення

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Необхідно розвивати харчову переробку і знизити податки - Разумков про програму відновлення

Ключовими в програмі відновлення економіки України, зруйнованої війною, мають бути харчова переробка та зниження податків, вважає голова міжфракційного об'єднання "Розумна політика" Дмитро Разумков (позафракційний народний депутат).

"Що наразі потрібно робити? Треба шукати нові напрями для розвитку економіки. Якщо ми говоримо про точки зростання, то це насамперед має бути переробка", - сказав Разумков в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, Україна завжди була аграрною країною, яка торгувала сировиною, а треба торгувати готовою або частково переробленою продукцією.

"Зрозуміло, що борошно коштуватиме дорожче, ніж пшениця, а вироблені з цього борошна макарони будуть іще дорожчими. Тобто додана вартість вища, експортна виручка більша, рівень зарплат твоїх співробітників зросте. Крім того, покращується логістика: не треба вести потяги із зерном за кордон і замість одного потяга із зерном треба буде вивезти один вагон готової продукції", - пояснив народний депутат.

Разумков також наголосив, що для відновлення української економіки важливими є її лібералізація і зниження податків.

"Треба максимально лібералізувати економіку, знижувати податки, а не займатися тією нісенітницею, як це роблять у парламентському комітеті податкової та митної політики", - зазначив Разумков.

Теги: #економіка #разумков #відновлення

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